LSK-Bakke har bare vunnet 10 av sine siste 52 seriekamper

Lillestrøm har fått en blytung start på tilværelsen i 1. divisjon. Tre seiere på årets ti første kamper er status, og per dags dato er Lillestrøm en middelhavsfarer i Obos-ligaen som sliter med å vinne kamper.

Men det er ikke bare spillerne som må snu en lang, vond trend. Trener Geir Bakke har selv slitt med å bikke kamper til seier de siste årene.

– Hvis man ser kun på antall seiere, så ser det jo brutalt ut, innrømmer Geir Bakke overfor TV 2.

Siden sommeren 2018 har han ledet henholdsvis Sarpsborg 08 og Lillestrøm. Status på de siste 52 seriekampene er ti seiere, 22 uavgjorte og 20 tap.

– Jeg er jo ikke fornøyd med den rekken der selvfølgelig, sier Geir Bakke.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen lar seg overraske over resultatene.

– Den rekken der er jo nesten sjokkerende svak, mener han.

Europa-eventyr startet motgangen

Geir Bakke og Sarpsborg 08 opplevde en eventyrlig suksess sammen fram til sommeren 2008. Lille Sarpsborg tok seg til Europa, der de sjokkerte Fotball-Europa.



Men eventyret i Europa gikk på bekostning av den hjemlige ligaen.

– Mye av den rekken startet sommeren 2018 da vi var gode i Europa. Så var også sesongen 2019 tung: Da satte vi vel omtrent Norgesrekord i uavgjort-kamper, sier Geir Bakke.



Den sesongen spilte Sarpsborg 08 uavgjort i hele 15 kamper. Til slutt endte Sarpsborg 08 på 12.-plass på tabellen.

Selv om 2019 var en skuffende sesong, var overraskelsen stor da Lillestrøm lokket til seg Bakke selv om de nylig hadde rykket ned til 1. divisjon.

Men også på Romerike har det blitt for mye uavgjort. Fire av ti kamper hittil har endt med poengdeling.

– Det er jo alltids ulike faktorer som slår inn, men det er klart at det har blitt for tungt å dra inn trepoengere. Det har blitt for mye uavgjort, sier Geir Bakke.

Flere har påpekt at Lillestrøm-spillerne har slitt med det mentale etter nedturen mot Start i kvalifiseringen i fjor.

– Kan det ha blitt en mental greie for deg som trener også?

– Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke jeg har tenkt på den statistikken før du nevnte det til meg nå, sier Geir Bakke til TV 2.

Trygg på at Bakke sitter trygt

Heller ikke TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen kjøper den argumentasjonen. Han påpeker at Geir Bakke fortsatt er en mann som nyter stor respekt i Fotball-Norge.

– Geir Bakke er en svært respektert trener i norsk fotball. Går du et par år tilbake så takket han jo nei til Rosenborg. Det er ikke sånn at han har mistet det over natten. Problemene stikker nok dypere enn som så, sier TV 2s fotballekspert.

Han er overbevist om at det ikke er trenerteamet til LSK som er problemet nå.

– Lillestrøm kunne nok knapt fått tak i et bedre trenerteam til klubben for øyeblikket. Det er klart, hadde det vært en tilfeldig svenske eller danske som hadde trent klubben, så hadde han nok levd farlig med de resultatene de har hatt hittil. Men Geir Bakke har nok full tillit i Lillestrøm fortsatt, sier Jesper Mathisen.

Han føler seg overbevist om at Geir Bakke leder Lillestrøm ut sesongen.

– Selv om Lillestrøm hadde rykket ned til 2. divisjon, så tror jeg Geir Bakke hadde beholdt jobben, sier han.

Selv gir Bakke uttrykk for at han ikke er stresset for sin egen posisjon.

– Det er klart at du er avhengig av resultater i fotball, men nå har jeg bare trent laget i ti kamper. Vi trente vel i to måneder før Koronaen slo inn. Men det virker som om klubben sitter ganske rolig i båten, det er i alle fall de signalene jeg har fått. Vi prater godt sammen om situasjonen, sier Geir Bakke.

– Hadde fortjent bedre

Dessuten mener Geir Bakke at det kanskje er hakket for tidlig å felle en dom over det som har blitt prestert hittil i Lillestrøm.

– Det finnes ingen snarveier. Det eneste som gjelder er å jobbe hardt i hverdagen. Men samtidig vil kanskje det gjøre at ting jevner seg mer ut, sier Geir Bakke.

Ifølge Lillestrøm-miljøet viser statistikken at LSK har fått svært dårlig betalt hittil i årets 1. divisjon utifra sjanser skapt og sluppet til.

– Jeg liker normalt sett ikke å snakke om expected goals og slike ting. Dette er ingen bortforklaring, men statistikken viser jo at vi har produsert jevnt mer enn motstanderen i år. Det er positivt og noe vi må ta med oss. Samtidig så er det jo et signal på at vi ikke har vært god nok i begge boksene. Så det må vi gjøre noe med, sier Bakke.

I forrige uke kunne han glede seg over at Björn Bergmann Sigurdarson ble klar for klubben. Han blir spilleklar når overgangsvinduet åpner 8. september.

– Det er klart at det kan være en forløsende greie å få inn en slik spiller. Han har et høyt nivå inne. Hvis vi som lag opererer skikkelig i lag, så skal vi klare å gjøre han god. Men han alene får nok ikke gjort noe voldsomt, sier han.