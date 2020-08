Munnbind ligger strødd i Oslo: – Vi frykter hvordan det vil utvikle seg

Etter at anbefalingen om munnbind trådde i kraft mandag, er det allerede tegn til forsøpling rundt knutepunkter i Oslo. Både Rusken og Avfall Norge er bekymret for den økte mengden avfall.

Fra og med mandag denne uken anbefaler Helsedirektoratet bruk av munnbind i rushtrafikken i Oslo og i Indre Østfold.

Da TV 2 undersøkte bruken av munnbind i Oslo sentrum mandag morgen, fulgte mindretallet av de reisende anbefalingen. Likevel har salget av munnbind skutt i været siden fredag, så det er grunn til å tro at bruken blant reisende på kollektivtrafikken kommer til å øke de neste to ukene.

Onsdag var det flere munnbind som lå henslengt på holdeplassene rundt i Oslo. I tillegg melder Aftenposten om at det flyter over av munnbind på T-banestasjonene.

Avfall Norge er nå svært bekymret for at anbefalingen om bruk av munnbind fører til økt forsøpling i bybildet.

– Vi er bekymret for at det offentlige rom ikke er lagt godt nok til rette for at brukerne skal kunne kaste fra seg munnbindet på en forsvarlig og korrekt måte. Vi frykter i tillegg hvordan dette vil utvikle seg gjennom uken, da stadig flere er forventet å ta i bruk munnbind på offentlige transport, sier Cecilie Lind, administrerende direktør i Avfall Norge.

Har du tips eller bilder? Send til tips@tv2.no

Ofte fulle søppelkasser

Ifølge FHI kan munnbind forebygge at du smitter andre, og redusere risikoen for at du blir smittet selv. Dersom du bruker det feil, risikerer du derimot å øke faren for smitte.

FHI har derfor publisert en veileder for korrekt bruk av munnbind, hvor de understreker at det viktig at man kaster munnbindet med én gang man tar det av.

KASTET: Flere brukte munnbind har blitt kastet på bakken på Stortinget T-banestasjon i Oslo. Foto: Avfall Norge

– Dette kan fort vise seg å være vanskeligere enn det høres ut som. Det kan være langt fra der man ønsker å ta av seg masken til nærmeste søppelkasse. I tillegg er avfallsbeholdere i det offentlige rom ofte fulle, særlig i helger med fint vær, sier Cecilie Lind.

Hun er også bekymret for at mange søppelkasser har små åpninger, noe som gjør at brukerne må ta på selve munnbindene når man kaster dem, noe som ikke er i henhold til smittevernanbefalingene.

Anbefaler tiltak

Avfall Norge mener at vi må lære av andre land, hvor forsøplingen vokste i tak med bruken av munnbind.

– Den totale forsøplingen kan øke. Vi vet at hvis søppelkassene er fulle, så er det lettere for folk å kaste selv, nettopp fordi det ikke utgjør den store forskjellen. Derfor mener vi at alle som har avfallsbeholdere i de offentlige rom må følge situasjonen og vurdere å øke tømmefrekvensen i utsatte områder, sier Lind.

Organisasjonen mener også at myndighetene må komme konkrete løsninger til innbyggerne om hvordan befolkningen skal håndtere munnbindet dersom det ikke finnes en tilgjengelig søppelkasse.

Dessuten bør kollektivselskapene etablerer løsninger for å kaste brukte munnbind på stasjonsområdene, mener organisasjonen.

FORSØPLING: Flere land som har anbefalt eller innført påbud om munnbind, har slitt med økt mengde avfall og forsøpling i etterkant. Her rydder miljøorganisasjonen Oceans Asia opp i brukte munnbind på strender i Hong Kong. Foto: Anthony Wallace / AFP)

– Bær munnbind på stasjonen

Ifølge Ruters hjemmesider skal munnbindet være på til man har forlatt stasjonen. Dette støtter Sporveien opp om.

– Anbefalingen er at reisende skal beholde munnbindene på til man er ute av stasjonsområdet av hensyn til smittevernet. Ta med deg munnbindet hjem eller kast det i søppelkasse utenfor stasjonene, sier kommunikasjonssjef Cato Asperud i Sporveien.

Han sier at Sporveien ikke har mottatt klager på forsøpling så langt denne uken.

– Det er litt tidlig å konkludere med om det er forsøpling. Vi har jevnlig renhold på alle stasjonen, men hvis det blir et problem fremover, så må vi selvfølgelig se på om vi skal innføre noen tiltak, sier Asperud.

– Men å gå og kaste disse munnbindene på en plattform er slepphendt. Vi oppfordrer alle reisende til å kaste de på en ålreit måte, som vi kaster alt annet, sier han.

– Vil medføre mye avfall

Også Rusken er bekymret for økt forsøpling i bybildet.

BEKYMRET: Både Rusken og Avfall Norge er bekymret for hvordan økt bruk av munnbind vil kunne føre til forsøpling. Foto: Avfall Norge

– Vi er bekymret. Munnbind er et nytt produkt for de fleste, og mange munnbind er engangsprodukter. Det vil medføre mye avfall, og høyere risiko for fulle søppelkasser rundt knutepunkter i kollektivtransporten, sier Ruskengeneral Jenny Krohn.

Hun oppfordrer derfor alle til å ta ansvar for å unngå problemet.

– Det er ekstra viktig at alle tar ansvar, så det ikke blir et stort forsøplingsproblem fremover, sier Krohn.

Rusken minner også om at munnbindene ikke skal kastes i en overfylt søppelkasse.

– Ta gjerne med deg en liten pose hvor du kan oppbevare munnbindet midlertidig hvis søppelkassen er full. Det vil hjelpe stort for å unngå overfylte søppelkasser, og vi får spredd avfallsmengden, sier hun.

I tillegg anbefaler Rusken flergangs-munnbind for å minske avfall.