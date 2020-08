Ekspertene har talt – her finner du den beste bensinstasjonburgeren

Terningkast 3

YX/7Eleven: Dallasburger (190g) m/ ost og bacon, kr. 119,-

Kjøttet er, ifølge ekspertene, smakløst og brødet er tørt. Det er brukt Thousand Island dressing, og salat fra pose.

Esso/Deli de Luca: Beefburger (190g) m/ ost og bacon, kr 115,-

Wunderlandsguttenes favoritt, men ekspertene mener brødet er tørt og kjedelig og at både kjøttet og dressingen er smakløs.

Terningkast 3+

Shell: Signaturburger (150g) m/ ost og bacon, kr 99,-

Her er det brukt et litt grovere hamburgerbrød, det trekker opp synes ekspertene. Kjøttet er OK, og dressingen har litt mer smak enn hos YX og Esso.

Terningkast 5

Circle K: Superburger (150g) m/ost og bacon, kr. 109,-

Her er det brukt et bedre brød, brioche, ifølge ekspertene. Kjøttet er smakfullt, grønnsakene er friske og gode, og det er brukt en god BBQ dressing.

Wunderlandguttene og ekspertene har testet burgere fra ulike bensinstasjoner på ulike dager.