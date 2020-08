Dette svarer Hetland på bilde-kopien

Katta er ute av sekken og årets «Skal vi Danse»-deltagere er klare for parketten.

LIKE BARN LEKER BEST?: Hetland delte denne sammenligningen av seg selv og Solberg på egen Instagram-story. Foto: Skjermdump Instagram

Da de nye pressebildene ble sluppet var det, i år som i fjor, ikke mangel på solbrun hud og magemuskler.

Dette gikk heller ikke fjorårets vinner Aleksander Hetland forbi, da han bet seg merke i bildet til en av de andre deltagerne.

På sin egen Instagram-story sammenligner han seg selv nemlig med «Ex on the beach»-profilen Øystein Lihaug Solberg (24), som deltar i årets sesong. I baris med oppknappede skjorter mener han bildene av de to ligner.



– Det var jo ekstremt likt! Samme outfit og baris fra dag èn! Det var litt morsomt, forteller han til God kveld Norge, og legger til at Solberg tar seg bra ut.

– Han så smashing ut! Sånn sett er det jo bare en hyggelig sammenligning, sier han.

Hør hva Solberg sier om «Skal vi danse»-deltakelsen i videoen under:

– Tydelig samme rolle

Hetland selv ble fort en favoritt i fjorårets sesong og fikk tidlig kjekkas-stempelet kastet etter seg. Nå tror han Solberg er puttet litt i samme «boks» som han.

– De skal jo promotere programmet og litt forskjellige folk, og da var det tydelig at vi spilte samme rolle, forteller han.

Til God kveld Norge skriver presseansvarlig for Skal vi Danse, Siril Vatne Meling at de lo godt av sammenligningen fra Hetland.

– Vi er jo enige i at de to er overraskende like på promobildene, men hun sier videre at de ikke har «bokser» de skal fylle.

– Når vi caster deltakere til «Skal vi danse» ønsker vi å appellere til alle, så at vi har forskjellige typer mennesker med hvert år for å få en god miks er ingen tilfeldighet og ingen hemmelighet, forklarer Meling.

– Tynt i lengden

God kveld Norge har også vært i kontakt med Solberg som tar det hele med humor.

– Jeg synes sammenligningen av meg og Aleksander var morsom. Synes vi begge to lignet, så nå har jeg press på meg til å vinne!, skriver han til God kveld Norge.

På spørsmålet om hvilken «boks» han tror de er satt i svarer han beskjedent:

– Vinner-«boksen», og legger til at han skal gå all-in og tror og håper han kan gjøre det veldig bra.

Som tidligere vinner tror Hetland at Solberg har gode sjanser til å gjøre det bra, men mener at det ikke hjelper å bare spille på kropp for å nå langt i Skal vi danse.

– Jeg tror man kan spille på det i et par episoder, men det blir litt tynt i lengden. Så må man utvikle seg og lære nye ting og vise nye sider, forteller han.

Selv måtte han si fra til produksjonen i fjor at det ble litt for mye kropp.

– Etter et par episoder måtte jeg si fra at vi måtte teste litt forskjellig kostymer, og det var produksjonen med på. Jeg tror jeg klarte å vise på en fin måte i fjor at jeg har flere lag, sier Hetland.

Den tidligere «Ex on the beach»-deltageren har heller ingen planer om å lene seg på magemusklene sine.

– Jeg skal spille på sjarm og hardt arbeid, skriver Solberg.