Med en buldrende V8-motor kjører Johannes Einemo (36) rundt om i Lærdal og leverer pizza. Bilen er en Ford GT40 replica - en kopi av bilen som vant verdens største billøp, Le Mans, i 1966.

GT40 var bilen som endelig klarte å vippe Ferrari ned av pidestallen. Den vant sågar løpet fire år på rad, og sikret seg naturligvis evig heltestatus.

Hvordan det har seg at nettopp en slik bil brukes til å levere pizza, kan forklares med en hotelldirektør som er godt over middels bilinteressert.

– Ja, akkurat det kan du nok trygt si, humrer 36 år gamle Johannes Einemo.

Le Mans: Her skjedde historiens verste racingulykke

Johannes Einemo har flere gromme biler stående rundt om på hotellets parkeringsplasser.

Mekka for bilinteresserte

Det er nå fire år siden han kjøpte gamle og ærverdig Lærdalsøren Hotel. Det ble bygget på 1800-tallet - og ligger midt i den gamle bebyggelsen i den vesle bygda i enden av Sognefjorden.

På disse fire årene, har han sørget for å sette et tydelig preg på bygda. For det er ikke mange steder i Norge det putrer og bobler like mye av bilentusiasme på sommerstid. Nesten hver eneste helg er det en eller annen bilklubb, forhandlernettverk eller importør som legger turen til Lærdal – og Lærdalsøren Hotel.

Sånn ser en Ford GT40 ut med dørene på vidt gap. Her er det mye motor ...

Her får han en helt unik bilopplevelse

Ny "pizzabil"

I tillegg til hotell, har Johannes kafe, pub og restaurant – blant annet med servering av pizza. I vinter kjøpte sogningen seg en ny bil, nemlig den røde Ford GT40 replicaen du ser på bildene og videoklippet over. Den er i praksis en racerbil på skilter.

Johannes har selv laget en treplate med slisser til girene - og håndtaket til girspaken er laget av tre fra et epletre hos bestefaren. Etterhvert skal treplaten byttes ut med aluminium.

Kanskje ikke det perfekte utgangspunktet for å holde på med utkjøring av mat. Men sånne ting bryr ikke Johannes seg om.

– Da Covid-19 herjet som verst, og folk bare satt hjemme, bestemte jeg meg for å finne på noe. Da kom ideen om gratis levering av pizza hjem til kundene - kjørt dit i GT40-en. Bra for kunden – og morsomt for meg, gliser Johannes.

Broom-Vegard tester Ford GT: – Dette misunner jeg deg, Røkke!

Du får litt ekstra lyst på pizza, når du vet at den blir levert av denne godbiten! Foto: Mats Brustad

Rekordmange leveringer

Det tilbudet var det mange som slo til på. I løpet av bare et par timer, ble det kjørt ut 25 pizza. Ny rekord!

– Ja, da gikk det unna. Og det var i klassisk Le Mans-start, utenfor hotellet, gliser hotelldirektøren/pizzabudet.

I klippet over kan du høre mer om den helt spesielle bilen, se hvorfor det er en god grunn til at ett viktig instrument er montert opp/ned – og kanskje best av alt: Se og høre mer av den potente budbilen!

– Plutselig var det slutt på veien – så smeller det

Vel på plass bak rattet, med kjørehanskene og ikke minst kjøredressen på. Johannes Einemo overlater lite til tilfeldighetene.

Video: Stian har en annen gammel Ford som vekker mye oppmerksomhet: