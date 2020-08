Hareide på vei til Trondheim for å signere RBK-kontrakt

Åge Hareide blir Rosenborgs nye trener. Han sitter nå i bilen på vei fra Molde til Trondheim. Like før klokken 12 ankommer han Brakka.

Det er ventet at Hareide vil signere kontrakten i løpet av kort tid.

– Vi er stort sett enige om det personlige, så det er egentlig bare signering som mangler, sier Hareide til TV 2.

– Når starter du?

– Vi skal diskutere oppstart i dag. Jeg har jo sett for meg landslagsperioden som en periode der vi kan trene og få gjort en del ting. Så det er en mulighet, forteller han.

– Så 1. september er en realistisk dato?

– Ja, det har vært snakket om det ja.

Etter det TV 2 erfarer signerer Hareide i første omgang en kontrakt ut 2021.

– Det var som ventet, og for RBK sin del er dette meget spennende. Jeg er sikker på at Hareide kunne fått seg langt bedre betalte jobber i utlandet, men han ser ut til å være veldig motivert for å gjenreise Rosenborg, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Horneland traff de ikke på, og det er ekstremt viktig for RBK å treffe denne gangen. Hareide har en fantastisk CV, og dette var det beste Rosenborg kunne håpe på. De har en lang vei å gå før de er tilbake som det det beste laget i Norge, men allerede til neste år tror jeg Rosenborg fort kan være favoritter til å vinne gull igjen.