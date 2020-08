Keeperen tok med seg to løskatter fra Liverpool

Karrieren til RB Leipzig-keeper Peter Gulacsi (30) kan best beskrives med ett ord: Kronglete.

Han dro til Liverpool som 18-åring sammen med lagkompisene András Simon og Krisztian Németh. MTK Budapest-trioen ble aldri en hit på Anfield. Gulacsi fikk ikke spille en eneste obligatorisk kamp de fem årene han var Liverpools eiendom.

Keeperen ble utleid til Hereford, Tranmere og Hull. I Hereford ble han kastet på dypt vann fra første stund. Klubben kjempet for tilværelsen på tredje nivå. Gulacsi fikk nok å gjøre. Han har selv beskrevet hver match som en treningsøkt, for den ungarske keeperen fikk minst 20 skudd mot seg per kamp. Det kan fort bli like travelt mot PSG i kveld. I potten ligger billett til søndagens TV 2-sendte Champions League-finale.

Minner om van der Sar

Etter opphold i Tranmere og Hull ble Gulacsi hentet tilbake til Liverpool i april 2012. Det var keeperkrise på Anfield. Pepe Reina og Doni slet med skader og Brad Jones var eneste tilgjengelige seniorkeeper. Gulacsi satt på benken da Liverpool slo Everton 2-1 i FA-cup-semifinalen.

Etter fem år i Liverpool forlot han klubben gratis i 2013 da Merseyside-klubben i stedet hentet Simon Mignolet. Neste stopp ble Red Bull Salzburg. Etter to imponerende år var veien kort til RB Leipzig, klubben på toppen av Red Bull-pyramiden.

– Det som skiller ham fra andre er hans spilleforståelse og posisjonering. Det gjør at han holder et veldig jevnt nivå. Han gjør få feil og er til å stole på, noe som er betryggende for forsvaret. Det er vanskelig å se for seg at han gjør feil. Profilen hans kan minne om Edwin van der Sar, Petr Cech, Samir Handanovic, beskriver Liverpools tidligere keepertrener Xavi Valero i et intervju med The Athletic.

– Hans balldistribusjon er blant de beste i Europa. Han kan spille både kort og langt. Som trener gjør han alt man ber han om, fortsetter Valero.

Under Julian Nagelsmanns ledelse har Gulacsi tatt nye steg. Kun Bayern München (32) slapp inn færre mål enn RB Leipzig (37) forrige sesong.

Har et stort hjerte for dyr

På fotballbanen har Gulacsi en egen evne til å stenge buret. På hjemmebane står døren vidåpen.

Gulacsi, som tok over som landslagskeeper etter legenden Gabor Kiraly, donerer landslagsbonusen sin til nyfødtavdelinger i hjemlandet. Sammen med kona Diana har keeperen også et stort hjerte for dyr uten eiere.

Paret har tatt til seg to løshunder fra Ungarn. Som et minne fra tiden i England har Gulacsi tatt til seg to løskatter fra Liverpool. På fritiden bruker keeperen og kona sosiale medier for gi løshunder et trygt hjem.

– Jeg sa til min kone at vi har nådd grensen for hva vi kan ha i huset. Dette er den eneste måten vi kan sette folk i forbindelse med hunder og katter som trenger hjelp, sier han til The Times.