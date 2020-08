For kort tid siden ble det arrangert NM i drifting på Lillesand. En av de som deltok var Morten Lyngøy fra Ågotnes, utenfor Bergen. Han kjører en knallblå Toyota Supra.

Lyngøy kjører i Pro2-klassen – med de heftigste bilene, og Supraen hans har over 600 hk. Akkurat denne bilen har forøvrig en helt spesiell historie, du kan lese mer om den her.

I Lillesand er Morten i slag, og har god flyt. Men så går det plutselig veldig galt under trening før konkurransen søndag. Bilen kommer ut av kontroll – og havner i betongen rundt banen. Det er et hardt møte.

Konkurrentene stilte opp

Heldigvis blir ingen skadet. Men når Morten kommer ut av bilen og ser omfanget av krasjet, mister han motet. Dette kommer han ikke til å rekke å rette opp, før finalerunden bare et par timer senere.

– Jeg tenkte at nå er det kjørt. Men sånn ville ikke mine litauenske konkurrenter at det skulle bli. Vykintas Punys og Thomas Ragutskis mente at jeg fortjente å kjøre videre, og ville hjelpe meg, forteller Morten.

Responsen fra konkurrentene er rett og slett rørende. De stiller hele teamet sitt til disposisjon – og hjelper til å skru på bilen.

Når en driftingbil ser slik ut, betyr det gjerne at eventyret er over. Men ikke alltid ... Foto: Kenneth Blankenberg

Måtte stå og se på

Men det stopper ikke der. I løpet av kort tid, har omtrent alle de andre konkurrentene hans også kommet til å hjelpe med å fikse Supraen. Depoet er fullt av folk og det jobbes på harde livet.

– Team Møbelringen kjørte faktisk og hentet en komplett bakstilling til meg, slik at den kunne monteres på plass. På flere tidspunkt måtte jeg rett og slett stoppe opp og bare beundre den enorme dugnadsånden som var i gang, sier en takknemlig Morten.

Han legger ikke skjul på at både han og flere andre blir rørt til tårer av det spontane samarbeidet.

Her jobbes det på spreng med å få bilen klar til dyst.

– Tredjeplass føltes som seier

Etterhvert blir bilen klar for å stilles til start, igjen. Morten leverer varene på banen – og sikrer seg tredjeplassen!

– Det føltes som en seier. Ikke for meg, men for hele miljøet. Det er et unikt samhold i drifting. Flere av de som skrudde på bilen min, er harde konkurrenter. Men som de sa: Dette skal avgjøres på banen, ikke i depotet. Da jeg fikk mikrofonen etter løpet takket jeg alle, og presiserte at dette hadde vært en lagseier.

Til slutt kunne Morten juble for en kruttsterk tredjeplass – takket være innsatsen til en rekke av konkurrentene. Foto: Kenneth Blankenberg

– Ikke bare råning

Etter den rørende innsatsen under NM, er Lyngøy opptatt av å understreke at drifting er bedre enn sitt rykte.

– Det er nok mange som tror at det kun handler om at folk skal spinne og råne rundt. Men det er mye mer enn det. Og den idrettsånden som ble demonstrert i NM er et godt eksempel på hvilke holdninger som er her. Samhold og kameratskap er det viktigste – og ingen blir utestengt. Kanskje har noen andre en del å lære av det som skjer i driftingmiljøet, sier Morten.

Det er slik Supraen liker best å ligge. God sidelengs drift – og røyk fra bakdekkene.

