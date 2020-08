Norske stjerner vil bryte Lyons Champions League-hegemoni

Fredag returnerer Champions League-fotballen også for kvinnene, og på samme måte som for herrenes del er det nøytrale baner og enkeltkamper som står på menyen.

Slik avgjøres kvinnenes Champions League: Kvartfinaler: Atlético Madrid-Barcelona, 21. aug

Glasgow City-Wolfsburg, 21. aug

Lyon-Bayern München, 22. aug

Arsenal-PSG, 22. aug Semifinaler: Glasgow/Wolfsburg-Atlético-Barcelona, 25. aug

Arsenal/PSG-Lyon/Bayern, 26. aug Finale: 30. august Kampene spilles på San Mamés i Bilbao og Anoeta i San Sebastián

Flere norske profiler er involvert, i et scenario der regjerende mester Lyon skal forsøke å sikre sin femte strake Champions League-tittel i sterk konkurranse med flere av Europas store klubber.

Både Ingrid Syrstad Engens Wolfsburg, Caroline Graham Hansens Barcelona og Karina Sæviks PSG er nemlig blant klubbene som ønsker å snyte den franske toppklubben for nettopp det.

Trekningen for hele sluttspillet er foretatt, slik at de to førstnevnte norske landslagsprofilene er klar over at de ikke møter gigantklubben fra Frankrike før i en eventuell finale.

– Om vi møter Lyon i en finale, så kan man ikke ha for mye respekt for dem. Det er lett å få det fordi de har vunnet fire år på rad, og de virker litt uslåelige, men jeg tror at man må tørre å være offensiv i hodet og ikke ha altfor høy respekt for dem, sier Syrstad Engen til TV 2.

Syrstad Engen klar på at ambisjonen er å vinne

Hun har nettopp fullført sin første hele sesong i Bundesliga, og har vunnet både ligaen og cupen på første forsøk. Nå er hun klokkeklar på at klubben - som vant Champions League i 2013 og 2014 og tapte finalen både i 2016 og 2018 - også har ambisjoner om å hevde seg på europeisk jord.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at vi har ambisjoner om å vinne Champions League. Det er en stund siden sist, men klubben har vært i finalen for ikke så mange år siden. Så vi er veldig sultne på å ta det trofeet hjem til Wolfsburg. Sesongen har vært veldig bra, og nå har vi virkelig lyst til å krone det med å ta trippelen, slår 22-åringen fast.

Wolfsburg møter overkommelige Glasgow City fra Skottland i kvartfinalen fredag, før det blir spansk motstand i form av enten Atlético Madrid eller Caroline Graham Hansens Barcelona i semifinalen. Tidligere LSK-profil Syrstad Engen erkjenner at hun kan være få kamper unna å oppleve noe helt enormt.

– Jeg dro jo hit for å oppleve akkurat dette og være del av et lag som virkelig kan være med og kjempe. Nå har vi tatt to titler i Tyskland, men Champions League er jo virkelig noe alle fotballspillere drømmer om å vinne. Jeg har høye forventninger til meg selv også, med tanke på å bidra. Det er ikke sikkert man får denne sjansen her mange ganger, så jeg er veldig giret på å bruke den, sier Norges midtbanestjerne.

Graham Hansen hyller utviklingen

For Barcelonas del handler det om å revansjere forrige sesongs finalenederlag mot nettopp Lyon, og i Graham Hansens debutsesong i Catalonia kan det altså bli finale på ny. Den norske verdensstjernen selv er imidlertid klar på at det kreves mye for å gå helt til topps i turneringen.

– Det er tøft som alltid, og det blir tøffere og tøffere for hvert år, noe som er veldig positivt. Nivået internasjonalt utvikler seg til å være mer enn bare to-tre lag. Nå er det kanskje seks lag som kan slå hverandre. Men Lyon har vært desidert best, og jeg vil tro at alle fortsatt vil si at de er det. Når det kun er en kamp i kvartfinalene og semifinalene kan allikevel alt skje, så det blir veldig spennende å se hvordan de neste ukene utvikler seg. Vi får ta en kamp av gangen og vinne de kampene vi får, sier Graham Hansen til TV 2.

25-åringen og lagvenninnene har ikke spilt obligatoriske kamper siden 1. mars, siden resten av den spanske sesongen ikke ble fullført på grunn av korona-pandemien. I mai ble Barcelona tildelt seriemesterskapet, da de ledet med hele ni poeng til nettopp fredagens semifinalemotstander Atlético Madrid.

– Man gleder seg på en måte bare til å komme i gang igjen. Det er spesielle omstendigheter, men jeg kjenner på at stemningen rundt det å spille kamp igjen er der. Atlético har et bra lag, men det har vi også. Folk er friske, gleder seg til å spille kamp igjen og klare for å gjøre det som skal til, sier Graham Hansen.

Møter svekket Atlético Madrid

Barcelonas sjanser svekkes heller ikke av at motstanderlaget har mistet flere sentrale spillere og også er blitt rammet av covid-19-utbrudd. BBC rapporterte forrige uke om at Atlético så seg tvunget til å avlyse både treninger og kamper grunnet at fire positive koronatester blant spillere og ledelse.

– Det viser egentlig bare hva som kan skje hvis man bare får ett positivt tilfelle i en tropp. Men vi fokuserer bare på oss selv. Og så vet vi at de er gode, sier Graham Hansen.

Etter å ha tilbrakt våren i Norge returnerte landslagsstjernen til Spania for en drøy måned siden, og forteller om normale treninger fra dag én. Ukentlige korona-tester og en tilværelse der man isolerer seg mer enn normalt er blitt hverdagen for fotballstjernene.

Sæviks PSG matchet Lyon i cupen

En tredje norsk landslagsspiller kan også komme til å sette sitt preg på den neste drøye uken med avgjørende kamper i den gjeveste turneringen av alle på kvinnesiden. Karina Sæviks debutsesong i PSG har nemlig endt med 2. plass i den avbrutte ligaen og samme plassering i cupen, der man tapte etter straffekonkurranse mot stjernespekkede Lyon for snaut to uker siden.

– Jeg tror vi kan slå hvem som helst så lenge vi spiller på vårt beste. Vi har hatt en god oppkjøring og spilte en god kamp mot Lyon, som viser at vi har mye å stille opp med i turneringen, sier Sævik til TV 2.

24-åringen var ikke på banen i cupfinalen, men har scoret mål i treningskamp i sommer og er spent før Champions League-turneringen gjenopptas med kvartfinale for tomme tribuner mot Arsenal lørdag.

– Det er en litt merkelig situasjon med tanke på at det ikke er supportere som skaper den samme atmosfæren og som fyller stadion, så det er jo trist at den delen faller bort. Men samtidig er det Champions League, motstanderne er de samme og pokalen er den samme, så du tenker selvfølgelig også på hvor stort og viktig det er, sier hun.

Sævik deler også Syrstad Engens syn på at Lyon langt ifra er uovervinnelige, noe resultatet etter 90 minutter i cupfinalen var et bevis på.

– Vi føler jo at vi har vist at vi er på samme nivå. Selv om det endte med tap p åstraffer, har det gitt en motivasjon til gruppen siden det er et lag som har dominert Champions League de siste årene, sier kvinnen som i fjor scoret ett av de vakreste målene i verden.

Avgjøres i Baskerland med strenge rutiner

De norske profilene skal nå i løpet av en drøy uke spille sine avgjørende kamper på nøytral bane i Bilbao og San Sebastian, i et Baskerland der lokale helsemyndigheter i disse dager frykter en ny bølge av koronaviruset. Spillerne forbereder seg på fullstendig isolasjon fra resten av samfunnet, enkeltrom på spillerhotellene og ingen anledning til å gå alene ut på gatene.

– Vi hadde en uke på isolasjon på hotell uken før vi startet med serien, så vi har vært gjennom slike dager før. Vi vet jo at det er veldig spesielt ikke å kunne få gå ut og vi kjenner til det med å være såpass tett på hverandre. Men når målet er som det er, da klarer man å motivere seg til å følge disse retningslinjene. Det er vi forberedt på, sier Syrstad Engen.

Landslagsvenninnen i Barcelona-leiren er glad for at smittevernsreglene tas på alvor, og forteller at hun og lagvenninnene er blitt testet dobbelt så ofte i den siste tiden inn mot kamp. Det har gått fra ukentlige tester til tester hver tredje dag.

– Hele verden er forberedt på at det kommer en bølge nummer to. Det har vært oppblomstring igjen i Barcelona også, men det har gått veldig fint fordi man lever så forsiktig og isolert selv, sier angrepsesset.

Lyon uten Hegerberg, til tross for uttak

Tre norske profiler kan altså i aller høyeste grad bli sentrale når det hele nå skal avgjøres, men med norske øyne er det allikevel liten tvil om at man etter alle solemerker også vil savne en av Champions League-historiens største profiler.

Lyon skal nemlig jakte suksess for femte år på rad uten sin ubestridte ledestjerne Ada Hegerberg. Korsbåndet til angrepsstjernen røk som kjent i januar, en skade det normalt tar mellom ni og tolv måneder å returnere fra.

Forrige uke ble det rapportert rykter om at Hegerberg på utrolig vis kunne komme til å returnere for å få noen minutters spilletid i en eventuell finale. Disse ble imidlertid dementert av mor og pressekontakt Gerd Stolsmo overfor Aftenposten onsdag, til tross for at Hegerberg er inkludert i troppen til den mangedobbelte regjerende mester.

– Hun er ikke klar til Champions League. Det er mer realistisk med september eller oktober, uten at vi vet det helt sikkert. Den største tabben du kan gjøre nå er å komme tilbake for fort. Vi må bruke hodet. Hun er helt innforstått med det, sa Stolsmo.

Kan bli norsk møte i semifinalen

Hegerberg scoret som kjent hat trick i fjorårets finale mot nettopp Barcelona, og ble Champions League-historiens mestscorende på kvinnesiden da hun satte sitt 52. og 53. mål totalt i turneringens historie i en 7-0-seier over Fortuna Hjørring i oktober. Det var faktisk forrige Lyon-kamp i turneringen.

Lørdag møter franskmennene Bayern München i sin kvartfinale, før det deretter blir eventuell semifinale mot Arsenal eller Sæviks PSG. Med et turneringsformat der det altså kun skal spilles enkeltkamper, ser ikke de norske profilene bort ifra at det kan komme overraskelser - slik blant annet nettopp Lyon har bevist at er mulig i herrenes variant av samme turnering.

LANDSLAGSKOLLEGER: Graham Hansen og Syrstad Engen på oppvarmingen før VM-kampen mot Nigeria i Reims i fjor sommer Foto: Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN

– Det er så sterke lag i turneringen her at det er mye som kommer til å skje. Du må ha en god plan i den ene kampen du spiller mot laget du møter, for det er ikke sånn at du har to sjanser og kan endre på ting. Man må bestemme seg for hva planen er og håpe at det fungerer, slik at det er nok til seier i den ene kampen du spiller, sier Syrstad Engen.

Dersom Graham Hansen og Syrstad Engen vinner hver sin kvartfinale, blir det semifinaledyst dem imellom neste tirsdag. For førstnevntes del vil det i så fall være et oppgjør mot klubben hun forlot til fordel for Barcelona i fjor sommer, men hun vil ikke fokusere på veien videre helt ennå.

– Vi må slå Atlético først, og jeg bruker all min energi og alt mitt fokus på det. Så blir det eventuelt spesielt mot min gamle klubb, men det får vi ta da, sier hun diplomatisk.

Kun Tyskland fullførte sesongen

Oddsmarkedet gjenspeiler de norske stjernenes synspunkter rundt egne sjanser. Lyon er store favoritter, med Wolfsburg som nestfavoritt, Barcelona som nummer tre og PSG som outsider i fjerde-femteposisjon.

Lyon står med 14 strake titler i hjemlig seriespill og har har også vunnet seks Champions League-trofeer totalt, inkludert de fire siste. Shanice van de Sanden, en av lagets profiler, mener imidlertid at en ny europeisk triumf inneværende sesong - grunnet Hegerbergs fravær og den nye formen for utslagskamper - vil være deres største prestasjon så langt.

– Ja, jeg mener det. Vanligvis er det slik at man har en mulighet til hvis man ikke spiller så bra i den første kampen, men taper vi nå så er vi ute. Det er som i EM eller VM. Alt kan skje. Det handler om hvilket lag som finner flyten. Vi fokuserer på den første kampen, og Bayern München blir veldig tøft, men hvis vi vinner turneringen er det kanskje vår største prestasjon, sier den nederlandske lynvingen til FIFAs egne hjemmesider.

Også den franske sesongen stanset i mars uten å bli gjenopptatt før cupfinalen forrige helg, og av de åtte gjenstående lagene er det kun Syrstad Engens Wolfsburg og Bundesliga-rivalene Bayern München som har spilt seriekamper det siste halvåret.

STERK DEBUTSESONG: Ingrid Syrstad Engen har allerede hentet to titler i sin første sesong i Tyskland. Foto: Christian Thorkildsen, Proffjentene/TV 2

– Det tror jeg kan være veldig positivt for oss. Vi fullførte sesongen og har spilt tellende kamper. Vi er trygge på hvor vi står. Jeg tror det kan gi oss en fordel, og det gjelder også mentalt for oss. Vi vet hvor vi står. Vi vet at vi presterer under press og har gjort det den siste tiden. Det er positivt for oss, sier Syrstad Engen.

PSG-Sævik: – Alle har savnet å spille og vinne

Sæviks PSG har altså den ene 0-0-kampen mot Lyon i banken, men ellers har ikke den dribleglade kantspilleren spilt obligatorisk fotballkamp siden hun var 23. Bursdagen i mars ble feiret i koronapausen, blant annet ved at PSG gratulerte henne med dagen på norsk på sin Twitter-konto.

🎂 Gratulerer med dagen, Karina 🇳🇴

🎂 Joyeux anniversaire Karina 🇳🇴



2️⃣4️⃣ 🎉 pic.twitter.com/maLWuqu5XF — PSG Féminines (@PSG_Feminines) March 24, 2020

De neste dagene vil vise om det blir flere norske gratulasjoner å dele ut i sesongens gjeveste turnering på kvinnesiden av fotballen.

– Vi har hatt en god oppkjøring og fått trent bra. Vi har også fått god kamptrening, tyvstartet litt i den franske cupen, og har spilt bra mot god motstand, så jeg både jeg og resten av laget føler oss veldig klare til å starte opp igjen. Alle på laget har savnet å spille kamper og kanskje enda mer det å vinne kamper.

– Hvordan føles det å spille så viktige kamper igjen?

– Det føles veldig bra. Det var tre lange måneder med egentrening og intervaller. Ikke fikk vi spille ferdig serien heller, så det er klart at vi er sugne på å spille igjen. Det er bare bonus at det er Champions League først, sier Sævik.

Graham Hansen forteller også om en følelse som kan minne om seriestart, men påpeker også en viktig forskjell fra slik det vanligvis føles når de første obligatoriske kampene i kalendermåneden august nærmer seg.

– Vi begynner rett på en veldig stor turnering. Vanligvis, når man spiller slike kamper i en sesong, er man i en rytme der man spiller mange og andre viktige kamper som avgjør cuper og serie. Nå er det kun Champions League som skal spilles, og det er annerledes, men man er jo veldig klar, avslutter Barcelona-stjernen.



KAN MØTES: Carolien Graham Hansen, Ingrid Syrstad Engen og Karina Sævik under trening i VM i Frankrike i fjor. Nå er det en annen avgjørende cup-turnering som venter trioen. Foto: Fredrik Varfjell / Bildbyrån