Nøkkelduellen før semifinalen: – Er det noen som gjør det så elegant?

Tirsdag skal den første av to plasser i Champions League-finalen deles ut. To franskmenn kan bli avgjørende.

Se CL-semifinalen RB Leipzig-PSG fra 20.30 på TV 2 og TV 2 Sumo!

– Det er bedre spillere, men er det noen som gjør det så uanstrengt, så elegant? Som bare flyter oppå og kan få andre topptrente gode fotballspillere til å se ut som bryggesjauere med crocs? Det er bare helt enormt.

Slik starter Erik Thorstvedt presentasjonen av Kylian Mbappé forut for tirsdagens TV 2-sendte Champions League-semifinale mellom franskmannens PSG og RB Leipzig.

Fotballeksperten trekker frem den ekstreme farten, elegansen og bevegelsesmønsteret i 21-åringens spill

– Det ser ut som om han ikke anstrenger seg i det hele tatt. Han har så mange triks i verktøykassen, og han bruker dem effektivt. Det er så grasiøst, det er så vakkert å se på, sier Thorstvedt.

I videoanalysen øverst ser du alle Mbappé-høydepunktene som trekkes fram, samt hva som får TV 2s ekspert til å bruke ordlyden «han får andre til å se teite ut»!

«Herlig arroganse»

Mbappé ble skadet i den franske cupfinalen i slutten av forrige måned, men kom inn den siste halvtimen i kvartfinalen og var med på å snu oppgjøret mot Atalanta. Nå krysser alle PSG-supportere fingrene for at ungguttens ankelskade er helt leget, slik at de kan nyte godt av samarbeidet mellom nettopp Mbappé og lagets andre milliardmann i angrepsrekkene Neymar Jr.

25. JULI: Slik så det ut da PSG feiret cuptriumfen mot Saint-Etienne for drøyt tre uker siden. Foto: Franck Fife/AFP

– Han gjør så mye for Neymar, som er en strålende fotballspiller selv. Men Neymar profitterer enormt mye på den jobben som Mpabbé gjør. Jeg er så sabla stor fan av ham. Han har den herlige arrogansen, han vet at han er god, og han fortjener rett og slett å vinne et bra trofé, sier Thorstvedt, vel vitende om at Mbappé allerede har vunnet VM med sitt landslag og sopet med seg titler på nasjonalt nivå med PSG.

Husk: Champions League-finalen søndag ser du på TV 2!

Skal opp mot mannen som «bøllet vekk» Diego Costa

Skal PSG-stjernene lykkes også i europeisk målestokk denne uken, må de imidlertid først ta seg forbi RB Leipzigs eminente forsvar, personifisert av midtstopperprofilen Dayot Upamecano. Mpabbés jevnaldrende landsmann var banens beste mot Atlético Madrid da Leipzig tok seg videre fra kvartfinalen.

– Det blir en ordentlig interessant duell. Han håndterte Diego Costa så lett som ingenting. Det er ikke ofte man ser spillere «bølle vekk» Costa fra kampene. Han hadde stålkontroll, sier Mina Finstad Berg.

TØFFING: Upamecano mottok bestemannsprisen etter duellene mot Costa og Atlético forrige uke. Foto: Miguel A. Lopes/AP

Upamecano slo gjennom i Red Bull Salzburg, der han satt på benken i Champions League allerede som 16-åring i 2015. Halvannet år senere ble han hentet videre til RB Leipzig, der han debuterte som stopper i Bundesliga som 18-åring. Nå har han - sin unge alder til tross - bokført drøyt 80 kamper på tysk fotballs øverste nivå. I tillegg til en imponerende fysikk har 21-åringen også den gode pasningsfoten som kjennetegner moderne midtstoppere.

– Han er blitt en enormt viktig brikke i dette laget. Han er en kompromissløs type, som ikke er god å møte i duellene. Han har tempo og fysikk, som gjør at han veldig ofte klarer å komme seg på riktig side. Og så er han et ekstra offensivt våpen med teknikk og vilje til å ta med seg ballen i angrep, forteller TV 2s fotballblogger og -ekspert.

Rykter om Manchester United

Finstad Berg trekker imidlertid frem ett poeng ved Upamecanos spill som kan vise seg å bli en gavepakke for klubben fra hans hjemland tirsdag kveld.

– Det kan hende at han av og til blir bittelitt overivrig, og det er klart at en spiller som Mbappé kan utnytte det når det blir store rom. Men det er teknikken, tempoet og viljen til å stupe fram som gjør at mange lag sliter med å håndtere ham, sier hun.

Nå ser ekspertisen frem til å se hvem av de to franske 21-åringene som blir å se igjen i den TV 2-sendte Champions League-finalen søndag. At det er en fransk duell verdt å følge med på tirsdag kveld, så lenge Mbappé ikke er skadet, er i hvert fall hevet over enhver tvil.

– Den ene er allerede en etablert verdensstjerne, som allerede har vunnet VM. Den andre er på vei opp og frem, er ryktet å være på vei til Manchester United og en rekke storklubber. Dette blir spennende, sier Finstad Berg.

Se CL-semifinalen RB Leipzig-PSG fra 20.30 på TV 2 og TV 2 Sumo!