Sommeren er på hell, men leverer en skikkelig sluttspurt temperaturmessig flere steder i landet. Det er rett og slett veldig varmt hos mange av oss nå. Og da gjelder det å huske at vi fortsatt må ta våre forholdsregler.

Noe som kan være veldig skummelt i varmen, er å gå fra bilen med hund eller små barn inni. Det får vi igjen bekreftet når NAF nå har testet hvor fort bilen blir varm når den står parkert i solsteiken.

– I løpet av en halv time var temperaturen 20 grader varmere enn utetemperaturen, forteller Nils Sødal, senior kommunikasjonsrågiver i NAF.

NAF parkerte en sensommerdag i midten av august, og satte en temperaturmåler inne i bilen. Temperaturen ute var 24 grader under testen.

Stiger overraskende fort

– Det ble overraskende raskt varmt. Det tok ikke lang tid før det begynte å bli ubehagelig å sitte inne i bilen, sier Sødal.

I løpet av bare fem minutter var temperaturen steget til 34 grader, og etter 10 minutter var det over 37 grader inne i bilen. Etter en halv time var det over 44 grader varmt i bilen. Det betyr at temperaturen steg med 20 grader i forhold til utetemperaturen, i løpet av bare 30 minutter.

– Varmen stiger overraskende fort og for små barn kan dette være farlig. De regulerer ikke kroppsvarmen gjennom svetten så godt som oss voksne, sier NAF-rådgiveren.

Parkerer du bilen i solen, må du være klar over at temperaturen inne i den vil øke svært hurtig.

Ikke bare mennesker

Den voldsomme temperaturstigningen skyldes at solstrålene reflekteres i dashbord, seter og utstyr i bilen. Dette gjør at varmen fra solstrålene forsterkes i bilen. I testen opplevde NAF at kamerautstyret de brukte slo seg av, på grunn av den høye varmen. Utstyret ble også så varmt at de brant seg på fingrene når de tok i det.

Det er ikke bare mennesker dette er farlig for. Kristin Wear Prestrud som er klinikkleder ved Veterinærhøgskolen, NMBU, sier at det fort blir veldig ubehagelig for hunden å være innelåst i en varm bil. I verste fall kan det være livstruende.

Ond sirkel

– Normalt har hunder en kroppstemperatur på rundt 38,5 grader, men innestengt i en varm bil kan kroppstemperaturen øke, og kommer den opp i over 40 grader, begynner det å bli svært farlig og i verste fall dødelig for hunden, sier Prestrud.

Hunder svetter ikke, men peser for å motvirke økt kroppstemperatur. Varmetapet skjer ved fordampning fra luftveiene, så når hunder peser mye, vil de fort kunne bli dehydrerte.

Hunder peser når det blir for varmt, Det gjør at luftfuktigheten i bilen vil stige ytterligere.

Vanligvis vil en hund oppsøke skygge eller et kjølig sted, vann eller lignende når det blir for varmt. Men det kan de ikke i en varm bil. Pesingen fra hunden gjør også at luftfuktigheten i bilen stiger, og når luftfuktigheten i bilen blir for høy, klarer ikke lenger hunden å kvitte seg med fuktighet og redusere kroppsvarmen. Det blir en ond sirkel.

Disse takler det dårligst

Hvordan hunden reagerer på varme er avhengig av størrelsen på hunden og av hvilken type hund det er.

– Hunder med kort snute takler varmen dårligere, fordi de har liten slimhinneoverflate i nesehulen og ofte trang passasje i luftveiene, og dermed klarer de ikke å kvitte seg med så mye fuktighet når de peser, sier Prestrud

Dersom du må la hunden være igjen i bilen når du gjør ærend, så parker bilen i skyggen og forsikre deg om at det ikke vil komme sol på bilen i løpet av den tiden du er borte. Åpne vinduer så mye som mulig. Vær oppmerksom på at temperaturen i bilen kan stige raskt selv om bilen ikke står i direkte sollys, så gjør unna ærender så raskt som mulig.

