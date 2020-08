Avviser Norwegians søknad om kredittgaranti

Norwegian har søkt om statlig kredittgaranti fra det svenske Riksgälden, men de skriver på sine nettsider tirsdag morgen at søknaden er avvist.

Riksgälden er en offentlig etat som er ansvarlig for statlige betalinger, og gir statlige garantier og lån.

For stor risiko

Årsaken er at etaten vurderte at risikoen for at Norwegian ved utgangen av fjoråret ikke var i stand til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser innenfor søknadens rammer til å være for høy.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken i Norge.

Riksgälden fikk i oppdrag av den svenske regjeringen å utstede kredittgarantier for kommersielle flyselskaper som har sitt hovedvirksomhet eller hovedkontor i Sverige.

Endret vilkår

SAS mottok i mai en garanti på 1,5 milliarder svenske kroner.

DN har tidligere omtalt hvordan den svenske staten har endret vilkårene for lånegarantiene slik at Norwegian ikke kan ta del i låneordningen.

Det er ikke mulig å klage på vedtaket.