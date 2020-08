Fotballryktene: – Wenger aktuell for ny trenerjobb

En avtale med Borussia Dortmund om Jadon Sancho virker umulig for Manchester United for øyeblikket. Derfor retter man blikket andre steder. Sky Sports skriver at United ser på Juventus' Douglas Costa selv om Sancho fremdeles er førstevalget.

Til tross for kjøpet av Nathan Aké er Manchester City fremdeles på jakt etter midtstoppere. Talksport viser til La Repubblica, som skriver at City kommer til å legge inn et bud på Napolis Kalidou Koulibaly. Serie A-klubben ønsker seg opp mot 940 millioner kroner for senegaleseren, men City ønsker ikke å punge ut mer enn 730 millioner kroner.

Journalist Alfredo Pedulla skriver samtidig at Napoli jobber for å signere Arsenals Sokratis Papastathopoulos som en mulig erstatter dersom Koulibaly og Nikola Maksimovic skulle bli solgt.

Midtstoppertalentet Gabriel Magalhaes kommer til å bestemme seg for hvor han skal dra denne uken, skriver Mirror. Lille-spilleren er ønsket av Arsenal, Manchester United og Napoli.

Wilfried Zaha tiltrekker seg interesse fra PSG, Borussia Dortmund og Monaco, skriver Sky Sports.

Daily Mail skriver at Everton har henvendt seg til Watford med forespørsel om Abdoulaye Doucouré. Midtbanespilleren var på vei til Everton for ett år siden, men da ble ikke overgangen noe av. Nå har Watford rykket ned og 27-åringen kan komme til å forlate klubben.

Med Quique Setién ferdig i Barcelona, er det nå duket for Ronald Koeman. Det skriver blant andre Sky Sports.

Mirror skriver at tidligere Arsenal-manager Arsène Wenger har tilbudt seg å ta over jobben til Koeman som nederlandsk landslagssjef.

Ifølge Sport vekker Barcelona interessen for Neymar til live igjen etter den pinlige Champions League-exiten. Han blir vurdert til å være den eneste spilleren som kan gjøre en umiddelbar forskjell i Barcelona-laget, som er ventet å gå gjennom store endringer før sesongstart.

Chelseas jakt på Kai Havertz fortsetter. Blåtrøyene og Havertz er enige om de personlige betingelsene, men det er fremdeles ikke enighet om overgangssum. Bayer Leverkusen har gitt klar beskjed om at Chelsea ikke vil få koronarabatt på det tyske stortalentet, som er verdsatt til i overkant av én milliard kroner, skriver London Evening Standard.

Edinson Cavani er ledig på markedet og har flere interessenter. Goal skriver at Benifca ligger langt fremme i rekken, og Cavani har selv bekreftet at det har vært samtaler med den portugisiske klubben. Også Atlético Madrid, Lazio og lag fra Argentina, Brasil og USA følger tett med på den tidligere PSG-storscoreren.

Talksport skriver at både Brighton og Sheffield United er på jkakt etter Almería-spiss Darwin Nunez, som scoret 16 mål på 30 kamper på nivå to i Spania forrige sesong.