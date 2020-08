Kasich ble introdusert av tre andre republikanere, nemlig den tidligere guvernøren for New Jersey, Christine Todd Whitman, pengeinnsamler Meg Whitman og tidligere kongresskvinne Susan Molinari.

Kasich brukte talen sin til å støtte Joe Biden og si at hans tilknytning til Det republikanske partiet «kommer i andre rekke etter ansvaret jeg har for landet mitt».

Kasich stod symbolsk i et veikryss da han holdt talen sin.

– USA er ved et veiskille. Dette valget er viktigere enn noe annet i moderne tid.

Kasich anerkjente det faktum at han og Biden er uenig om mye, men sier at han tror demokraten er den rette til å lede en nasjon som nå er i krise.

– Uansett hva vi er uenige om respekterer vi hverandre som mennesker, sier Kasicmh.

– I normale tider ville noe som dette trolig aldri skjedd, men dette er ikke normale tider, sier Kasich, som er en fremtredende stemme i «Never Trump»-bevegelsen innad i Det republikanske partiet.

Det er ikke uvanlig at de politiske partiene inviterer rivaler til landsmøtet. Årets landsmøte er for alle som ønsker en «inkluderende president som vil kjempe for alle», sier Demokratenes styreleder Tom Perez til CNN.

En som ikke er like glad i Kasich, er president Donald Trump. Han langet ut mot Kasich da han kom tilbake til Washington D.C. etter å ha talt i Minnesota og Wisconsin mandag.

– Han var en taper som republikaner, og han kommer til å bli en taper som demokrat. Folk liker ham ikke, folk stoler ikke på ham, sier presidenten ifølge Guardian.