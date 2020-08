– Presidenten hater kanskje posten, men han blir nødt til å melde flytting i januar

Trump, USAs postvesen og den nye postsjefen Louis DeJoy, er blant dem som saksøkes i et forsøk på å sikre postvesenet nok ressurser før presidentvalget.

Søksmålet ble anlagt mandag i New York, og søksmål flere steder i landet er varslet. Saksøkerne anklager Trump og DeJoy for å svekke postvesenet, og dermed hindre at poststemmer pålitelig kan brukes i presidentvalget i november.

Flere demokratiske politikere i New York står bak søksmålet. Ikke uventet ble postkassene også et tema under Demokratenes landsmøte

De to senatorene Catherine Cortez-Masto og Amy Klobuchar nevnte begge viktigheten av det US Postal Service i sine taler. Begge kritiserer Trump for å forsøke å svekke postvesenet i et forsøke på å hindre stemming via post før valget.

Cortez-Masto la vekt på at mange amerikanere får medisienr via posten, og sa at Trump «setter Nevadas eldres liv i fare ved å forsøke å trekke midler til postvesenet».

Klobuchar startet sin tale med å beskrive retten til å stemme som «fundamental», og si at postvesenet gjør en «essensiell jobb».

– Presidenten hater kanskje postvesenet, men han må fremdeles sende dem et adresseendringskort i januar, sa Klobuchar.