Tre ledere sparket fra «Ellen»

Det melder flere amerikanske medier, deriblant Variety.

En talsmann for Warner Bros.-gruppen bekrefter overfor nettstedet at produsentene Ed Glavin, Kevin Leman og Jonathan Norman alle er ferdige i produksjonen av talkshowet.

De ansatte fikk beskjeden på et digitalt møte mandag, der blant andre DeGeneres selv snakket. Ifølge Variety var hun på randen til å begynne å gråte, og talkshow-verten beklaget overfor de ansatte.

Ellen skal ha sagt at hun «ikke er perfekt», og at hun innså at lederne ikke alltid var så sensitive overfor de ansatte som de burde da de var opptatt med å få showet til å fungere som et «velsmurt maskineri».

Showets DJ, Stephen «tWitch» Boss har blitt forfremmet, mens Mary Connelly, Andy Lessner og Derek Westervelt blir værende i sine lederstillinger.

Warner Bros. har den siste tiden gjennomført en intern gransking i produksjonen av programmet, etter at Buzzfeed publiserte en artikkel der ti stod ansatte stod fram, og påstod at de hadde opplevd rasisme, frykt og trusler på arbeidsplassen.

De tre produsentene har kommet med en felles uttalelse etter sparkingen.

– Over nesten to tiår, 3000 episoder og med over 1000 ansatte har vi jobbet for å lage et åpent, trygt og inkluderende arbeidsmiljø. Vi er virkelig knust og lei oss for å høre at i det hele tatt én person i vår produksjonsfamilie har negative opplevelser. Det er ikke hvem vi er, eller hvem vi jobber for å være. Det er ikke det oppdraget Ellen har gitt oss, sier de.