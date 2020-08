Obama: Biden forteller sannheten

Demokratenes landsmøte starter klokken 03 natt til tirsdag norsk tid. Det kan du følge i videovinduet i toppen av saken.

– Han vil fortelle sannheten og stole på vitenskap, sier Obama i et lite utdrag fra talen som partiet har delt ut få timer før landsmøtet starter.

– Han kommer til å styre i regi av å være en person som har levd et liv som resten av oss kan kjenne oss igjen i, sier Obama videre.

Hun omtaler Biden som en meget anstendig mann som ledes av tro og som vil få landet bort fra økonomisk nedgang og ut av koronapandemien.

En av Obamas rådgivere sier til CNN at hun nattens tale vil være ulik noen annen hun har kommet med.

– Den er veldig sterk, tøff og personlig. I kveld skal hun ikke holde tilbake, sier rådgiveren.

– Prisen for å feile er for stor

Bernie Sanders skal også tale på møtets første dag. Han kommer til å oppfordre velgere som støttet hans presidentkandidatur, og velgere som stemte på Republikanerne ved forrige valg, om å stille seg bak Biden.

I et utdrag fra talen sier Sanders at høstens valg er det «viktigste i landets moderne historie, og ber landet gå sammen om å beseire Donald Trump.

– Fremtiden til demokratiet står på spill. Fremtiden til økonomien vår står på spill. Fremtiden til planeten vår står på spill.

– Vi må samle oss for å slå Donald Trump og velge Joe Biden og Kamala Harris som vår neste president og visepresident. Mine venner, prisen for å svikte er for stor til å kunne forestille seg, sier Sanders.

Republikaner skal tale

Blant de på talelisten natt til tirsdag står også John Kasich, Republikaner, og tidligere guvernør i Ohio. Ifølge arrangøren vil Kasich bruke talen sin til å støtte Joe Biden og si at hans tilknytning til Det republikanske partiet «kommer i andre rekke etter ansvaret jeg har for landet mitt».

– I normale tider ville noe som dette trolig aldri skjedd, men dette er ikke normale tider, sier Kasich, som er en fremtredende stemmen i «Never Trump»-bevegelsen innad i Det republikanske partiet.

Det er ikke uvanlig at de politiske partiene inviterer rivaler til landsmøtet. Årets landsmøte er for alle som ønsker en «inkluderende president som vil kjempe for alle», sier Demokratenes styreleder Tom Perez til CNN.