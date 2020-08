Trump: – Biden er en «marionett for venstreekstreme»

Timer før starten på Demokratenes landsmøte, anklager president Trump demokratenes presidentkandidat Joe Biden for å være en «marionett for venstreekstreme».

Natt til tirsdag starter Demokratene sitt landsmøte, som i år blir holdt digitalt. Sent mandag kveld talte president Donald Trump til tilhengerne sine i Minnesota. Der anklaget han blant annet motkandidat Joe Biden for å være en «marionett for venstreekstreme».

– De venstreekstreme forsøker å utviske grensene våre, utslette politiet vårt, indoktrinere barna våre, male våre helter som kjeltringer og ta fra oss energien vår, sa Trump da han talte ved en lufthavnhangar i Mankato i Minnesota mandag.

– Biden vil erstatte amerikansk frihet med venstrepolitisk fascisme, sa presidenten.

Biden skal formelt motta nominasjonen for presidentkandidaturet torsdag, den siste dagen for Demokratenes landsmøte som i år foregår digitalt.

– Kan kun tape om valget er rigget

President Donald Trump, USAs postvesen og den nye postsjefen Louis DeJoy, er blant dem som saksøkes i et forsøk på å sikre postvesenet nok ressurser før presidentvalget.

Søksmålet ble anlagt mandag i New York, og søksmål flere steder i landet er varslet. Saksøkerne anklager Trump og DeJoy for å svekke postvesenet, og dermed hindre at poststemmer pålitelig kan brukes i presidentvalget i november.

Trump dro rett fra Minnesota til Wisconsin. Både i Minnesota og i Wisconsin adresserte han situasjonen rundt postvesenet.

– Vi skal fikse postvesenet, sa presidenten i Minnesota.

I Wisconsin var han klar på at problemer med postvesenet var den eneste måten de kunne tape valget.

– Vi må vinne valget. Vi kan ikke leke leker, kom dere ut og stem. Sørg for å stemmen deres blir telt med, for den eneste måten vi kan tape dette valget på er om det er rigget. Husk det!

– Det er den eneste måten vi taper på, så vi må være veldig forsiktige. Den eneste måten de kan vinne på er den måten, vi kan ikke la det skje, sa Trump.

Flere prominente demokrater taler når de starter landsmøtet senere i natt. Der er det ventet at postvesenet blir et tema.