David Silva erstatter Martin Ødegaard i Real Sociedad

Real Sociedad bekrefter i sine kanaler at de har kapret David Silvas signatur. Den spanske playmakeren kommer gratis etter at hans kontrakt med Manchester City gikk ut ved sesongslutt.

Silva har skrevet under på en toårskontrakt med baskerne.

Dermed har Real Sociedad erstatteren til Martin Ødegaard på plass. Real Sociedad skriver på Twitter at Silva tar Ødegaards gamle draktnummer, 21.

Det var lenge ventet at Silva skulle signere for Lazio. Den italienske hovedstadsklubben skal ha hatt en avtale på plass, før Real Sociedad kontaktet ham i all hemmelighet. Lazio er angivelig rasende, ifølge den italienske fotballjournalisten Fabrizio Romano.

Saken oppdateres.