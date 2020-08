Postkasser fjernes systematisk – nå saksøkes Trump for forsøk på å svekke postvesenet

Søksmålet ble anlagt mandag i New York, og søksmål flere steder i landet er varslet. Saksøkerne anklager Trump og DeJoy for å svekke postvesenet, og dermed hindre at poststemmer pålitelig kan brukes i presidentvalget i november.

Flere demokratiske politikere i New York står bak søksmålet. Blant dem er den nominerte kandidaten til Representantenes hus, Mondaire Jones, og delstatssenator Alessandra Biaggi, samt kandidater til delstatsforsamlingen Chris Burdick og Stephanie Keegan.

OREGON: På Facebook ser det ut til at postkasser fjernes i byen Eugene. Foto: Skjermdump, Facebook

Leder for Representantenes hus, Nancy Pelosi, har kalt Representantenes hus hjem fra ferie fordi hun mener Trump forsøker seg på valgjuks ved å svekke postvesenet.

Postkassene har nå blitt en politisk slagmark i USA, og skandalen kan med stor sannsynlighet komme til å påvirke presidentvalget i november.

Postkasser forsvinner

Nå har flere ansatte i det amerikanske postvesenet (US Postal Service) fått sparken og leveringstidene har gått ned.

Likevel er den største snakkisen: Flere postkasser blir fjernet rundt om i USA.

På sosiale medier har det dukket opp bilder fra flere stater, blant annet Oregon, Ohio og Wisconsin, av postkasser som blir revet ned.

Dette har fått flere amerikanere til å undre seg, og politiske motstandere til å rase over blant andre postsjef DeJoy.

Forsinkelser i leveringen

Siden DeJoy tiltrådte i juni, har han gjennomført store endringer i det amerikanske postvesenet, noe som har ført til forsinkelser i postleveringen.

En postmann ved navn Mark som jobber i Pennsylvania fortalte mandag til avisen The Guardian at han og kollegene hans for en måned siden ble fortalt at de måtte forlate postkontoret noen timer tidligere hver dag, selv om dette innebar å etterlate store deler av dagens post.

I ukene som fulgte skal ledelsen på poststasjonen ha bedt de ansatte om å forlate hundreis av postleveranser, kun for å dra fra jobb ti til tjue minutter tidligere. Etterhvert som dagene gikk hopet bunkene med post seg opp, og nå ligger det tusenvis av brev og pakker på stasjonen som ikke er levert.

NEW YORK: I storbyen New York har flere postbokser blitt sett lagret utenfor et postkontor. Foto: Reuters

Da de ansatte konfronterte stasjonssjefen sa han at han bare fulgte ordre fra den nye postsjefen DeJoy, i følge den britiske avisen.

Sier ja til å møte i Kongressen

Louis DeJoy sier ja til å møte kontrollkomiteen i Representantenes hus i neste uke for å svare på spørsmål om kostnadskutt.

Også USPS' styreleder Robert Duncan sier ja til å møte i komiteen mandag 24. august.

DeJoy har blant annet kuttet i bruken av overtid, redusert antall sorteringsmaskiner og gjort postleveringen langsommere. Demokratene i kontrollkomiteen vil derfor at USPS-ledelsen forklarer seg.

Trump avviser anklager

President Donald Trump avviser at postvesenets leder med vilje kutter i etatens tilbud og tjenester for å ramme stemmegivning via posten.

Han hevder DeJoy prøver å «strømlinjeforme postvesenet». Lørdag ble Trump spurt om han støtter DeJoys tiltak.

– Ja, han er en fantastisk mann. Han vil gjøre postvesenet «great again». Postvesenet er en katastrofe, sa Trump på pressekonferansen fra sin golfklubb i Bedminster i New Jersey, ifølge CBS News.

AVVISER: President Donald Trump avviser at DeJoy med vilje kutter i postvesenets tilbud og tjenester for å ramme stemmegivning via posten. Foto: Alex Brandon / AP

I et intervju med Fox Business Network forrige uke ga president Donald Trump uttrykk for at han ikke støtter økte bevilgninger til det amerikanske postvesenet fordi pengene da vil gå til poststemmer under valget.

Han gjentok samtidig at han mener stemming via posten vil føre til massivt valgfusk.