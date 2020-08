Fikk drømmetreff, misset straffe og ble matchvinner på overtid

Start - VIF 2-1

Start er nest sist på tabellen og kunne sikret seg tett kontakt med lagene over om de slo VIF mandag kveld.

Den muligheten så de ut til rote bort, men Eirik Schulzes overtidsscoring senket VIF. 27-åringen hadde da scoret på et drømmetreff og så bommet på straffe.

– Det var helt ellevilt. Det var nesten uvant at vi vant på slutten og ikke ga bort poeng. Vanskelig ikke å tenke på straffebommen, men fokusere på resten av kampen. Vi viste at vi ikke gir opp. Det var fantastisk deilig, sa en lettet matchvinner Eirik Schulze til TV Norge etter kampen.

Start er nå poenget bak Viking på kvalikplass, mens VIF er på femteplass med ett poeng opp til Rosenborg.

– Vålerenga fortjente å vinne denne kampen, for de var det desidert beste laget. Oldrup Jensen sin scoring burde blitt godkjent like før slutt, men så er det Start som scorer like etter, oppsummerer TV 2 Sportens fotballekspert Jesper Mathisen.

Perlemål

Første omgangs eneste mål var en perle. Etter 23 minutter ladet Starts Eirik Schulze skuddfoten og banket inn 1-0 fra 18 meter.

– Jeg treffer godt, ingen tvil om det. Det var deilig å se den gå inn, sa han til TV Norge i pausen, men la til at Start likevel måtte heve seg.

Og det hadde han rett i. VIF dominerte stort etter scoringen, men klarte ikke å utligne.

Like etter pause fikk Start straffe da Mikael Ugland ble felt av Felix Myhre. Målscorer Schulze stilte seg opp, men i motsetning til i førsteomgang ble det noe helt annet enn et drømmetreff, og VIF-keeper Kristoffer Klaesson fikk avverget.

Scoret med ryggen

Gjestene fra hovedstaden fikk et lite overtak etter straffebommen, men Start så ut til å ri av stormen. Slik gikk det ikke.

Etter litt rot i Starts straffefelt kvarteret før slutt, fant ballen veien til innbytter Bård Finne. Han fyrte til fra 16 meter.

Ballen traff så ryggen til Benjamin Stokke, skiftet retning og dalte i buret til 1-1 uten at keeper Jonas Deumeland kunne gjøre så mye.

Avgjorde på overtid

VIF fikk en scoring annullert for offside på overtid. Fredrik Oldrup Jensen headet ballen i mål etter et frispark. Jonathan Tollås Nation var offsideplassert, men ikke borti ballen. Det diskuteres derfor om annulleringen var riktig eller ikke, men VIF-trener Dag-Eilev Fagermo var ikke veldig opptatt av det etter kampen.

Start trykket på og i det 94. minuttet dukket ingen andre enn Eirik Schulze opp og skjøt ballen i mål fra kort hold og sikret seier til ellevill jubel.

Fagermo erkjente at Vålerengas utfordringen denne sesongen er å score mål.

– Derfor kan vi tape slike kamper, selv om vi har ballen mest.