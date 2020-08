Brannvesenet hyller årvåkne naboer – og advarer mot dette

For 36. gang i år klarte Vestfold interkommunale brannvesen å hindre en komfyrbrann i Holmestrand mandag kveld.

Hittil i år har Vestfold Interkommunale brannvesen forhindret hele 36 komfyrbranner.

Klokken 19.02 mandag gikk alarmen igjen.

Det seg da røyk ut fra et takvindu i et eldre bygg med hele syv bo-enheter i Holmestrand. Det var naboene som varslet fra til brannvesenet om at de så røyk.

– Til alt hell hadde det ikke blitt brann, leiligheten var røykfylt, komfyren sto på og på plata svidde matrester, ingen var hjemme. Etter at vi tok oss inn i leiligheten bar vi ut kjelen og luftet ut røyken, sier brannmester Thomas Nordby.

Personen som bodde i boligen hadde latt komfyren stå på, med en kjele med mat.

– Naboen som meldte dette har gjort en perfekt jobb, det er så bra at folk er observante. Det er langt bedre å ringe 110 en gang for mye, enn å ikke bry seg, sier brannmester Thomas Nordby.

Han forteller at beboeren i boligen kom heseblesende hjem etter at brannvesenet var på plass.

– Vedkommende hadde kommet på at komfyren sto på. Takket være naboene var faren allerede håndtert, sier han, og minner alle om å skru av komfyren når man drar hjemmefra.