Superduoen herjet og sendte Inter til finale

Inter-Sjakhtar Donetsk 5-0

Milano-klubben, som måtte tåle favorittstempelet i Europaligaens semifinale, åpnet sterkt mot den ukrainske motstanderen.

Før 20 minutter var spilt hadde Nicolò Barella funnet rom langs høyreflanken. Den 23 år gamle midtbanejuvelen skrudde ballen inn i feltet, hvor en smart Lautaro Martínez hadde skaffet seg rom og stanget Inter i føringen.

– Han har en prislapp på over 100 millioner euro. Barcelona er blitt nevnt meget hyppig det siste året, sa TV 2s Espen Ween fra kommentatorboksen.

I juli hevdet den spanske avisen Marca at en Barcelona-avtale er nær, men at den spanske storklubben må selge spillere for å få råd til den snart 23 år gamle argentineren. Senest søndag kveld hevdet Goal at Barcelona er villig til å gi ham mer enn 100 millioner kroner i årslønn.

Om det er hold i ryktene, likte nok Barcelona-ledelsen det de fikk se. Kvarteret før slutt var argentineren frempå igjen, etter at Danilo D'Ambrosio hadde stanget inn 2-0. Denne gangen skar han innover i banen, før han skrudde ballen rundt en sjanseløs Andrij Pjatov i Sjakhtar-buret.

– For en kamp han leverer. Han står bak, er involvert eller har avsluttet det aller meste Inter foretar seg fremover, utbrøt Ween.

Så påtok han seg servitørrollen. Martínez fant plass i mellomrommet foran et Sjakhtar-forsvar som slo sprekker, og tuppet ballen gjennom til Romelu Lukaku. Der var hans belgiske spissmakker sikker som banken.

Så ble Martínez byttet ut, uten at det gjorde noe for spissmakkeren. Lukaku mottok ballen 30 meter fra mål. Han satte på turboen, parkerte forsvareren og satte ballen mellom beina på keeper.

Dermed kunne også Lukaku glise for to mål og én målgivende pasning – før også han ble byttet ut.

Inter er nå klar for finale i Europaligaen, hvor de møter Sevilla.

Den kampen kan du se på TV 2 fredag fra klokken 20.00.