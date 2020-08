Gruer seg til dokumentarfilm: – Har vært mange opptak i narkose

I forrige uke ble Filmhøsten arrangert i Oslo, og en av filmen vi kan se frem til er dokumentarfilmen «Aksel», som tar for seg livet til den tidligere alpinstjernen Aksel Lund Svindal (37).

I filmen, som har premiere 27. november, blir vi med på de mange opp- og nedturene som idrettshelten har vært gjennom de siste årene, noe Svindal var skeptisk til.

– For min egen del så hadde jeg helst sett at det hadde vært filmet litt mindre fra de siste åra. Det har vært mye oppturer og nedturer oppå hverandre, men det er sikkert bra for et filmprosjekt. Så da ble det litt mer innholdsrikt enn det vi hadde trodd, forteller skihelten til God kveld Norge.

Gruer seg

I den 90 minutters lange filmen kommer man tett innpå en sårbar Svindal, noe han ikke gleder seg til.

– Det er mye opptak mens jeg har vært i narkose under operasjoner og når jeg våkner opp, og det husker man ingenting av. Da er man helt rusa og sier masse rart. Det er veldig rart å se seg selv si ting, gjøre ting som du ikke husker noe av, sier han og fortsetter:

– Du kjenner ikke deg selv igjen. Og se det i fullformat på kino tenker jeg blir lett rødming når det kommer.

Bok og film

I fjor kom idrettshelten ut med selvbiografien «Større enn meg» hvor han deler mye fra livet sitt. Han forteller at han liker å dele historiene selv.

– Det som er fint med både bokformatet og film er at du har muligheten til å fortelle en historie som viser litt mer totalen. For igjennom media er man nær i konkurranseøyeblikket også er man litt mindre nær utenom, sier han før han fortsetter:

– Her har vi muligheten å vise ting fra mitt perspektiv.

Korona

Svindal forteller at han, som alle andre, er påvirket av korona-situasjonen som rammer hele verden, men at det har ført til noen positive sider også.

– Etter å ha vært i utlandet i mange år var jeg klar for å være mer i Norge, sier han.

37-åringen påpeker at det er usikkert om noen i det hele tatt får dratt på kino for å se filmen.

– Jeg krysser fingrene for at det faktisk er mulig å gå på kino. Det blir ikke gøy å ha en film på kino hvis ikke folk har mulighet til å se den.

Kjæreste

På 17.mai avslørte han via sosiale medier at han hadde funnet lykken med den 11 år yngre friidrettutøveren Amalie Iuel (26).

– Vi hadde jo kjent hverandre i over ett år, før vi la ut bildet på 17. mai. Vi var helt avslappet til det, og prøvde ikke å holde det hemmelig på noen måte, men timingen ble bare sånn, forklarer Aksel til KK.

Han forteller til God kveld Norge at Iuel har sett deler av filmen, men ikke hele enda.