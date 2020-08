Sondres tabbevideoer er sett av 49 millioner

Søndag deltar Sondre Guttormsen i sitt første Diamond League-stevne for sesongen. Under ventetiden er han blitt superpopulær på TikTok.

– Jeg hadde ikke helt troen selv, kanskje. Men det er flere enn man tror som synes stavhopp er kult å se på, sier Guttormsen til TV 2.

– Og det liker jeg. Jeg legger ikke ut mye annet enn stav, og når jeg legger ut noe annet, er ikke det like populært, legger friidrettstalentet fra Ski til.

I slutten av mai la Guttormsen ut en gammel video av et mislykket hopp fra et stevne i Los Angeles. 21-åringen hentet seg inn ved å «klatre» nedover staven, før han landet trygt og godt på bakken.

Da Aftenposten omtalte saken i mai, var videoen ifølge avisen sett av 15 millioner. Guttormsen hadde da 16.000 følgere. Nå er videoen sett av 30 millioner. I tillegg er en video han har lagt ut i etterkant, hvor han har samlet flere tabber, blitt sett 19 millioner ganger.

Der har han lagt den mest populære videoen først, mens andre tabbehopp følger etter.

Videoen kan du se i vinduet øverst i saken.

– Nesten hjerteinfarkt

I kommentarfeltet har følgerne bitt seg merke i spesielt ett av hoppene: Når staven brekker, og Guttormsen ser ut til å lande stygt etterpå.

– Sykt skummelt.

– Jeg fikk nesten hjerteinfarkt.

– Angsten når staven brekker, er blant kommentarene.

Guttormsen forteller at klippet er noen år gammelt, og at det skjedde hjemme på Ski.

– Det gikk egentlig ganske bra, og var ikke noen store skader. Man blir kanskje litt redd mentalt etterpå, men ellers pleier det å gå fint å brekke en stav. De skal egentlig ikke knekke, men det skjer likevel, sier han.

– Det så ut som at det kunne gått hardt utover nakken?

– Det verste er egentlig at da jeg knekte en annen stav, fikk jeg den i hodet og begynte å blø og måtte sy. Folk har brukket håndledd og sånt, men jeg tror ikke noen har dødd av å brekke staven.

15 ganger så mange følgere

Følgerskaren har nå vokst til 234.000. Guttormsen deler hyppig videoer fra både styrkerommet og friidrettsbanen, men det er særlig én ting som fenger: Tabbene. Eller «failsene», som TikTok-følgerne hans gjerne ville kalt dem.

– Jeg la ut to videoer fra helt samme posisjon samtidig. I den ene failet jeg, og den andre klarte jeg. Den ene fikk én million visninger, og den andre 50.000, humrer han.

Med til historien hører det at en av videoene, en saktefilm hvor han går over listen med god margin, er sett av tolv millioner.

– Men det hender at gode stavhopp med bra vinkler, bra farger, musikk som passer litt til og sånn også blir populært.

Kan ikke godta tilbud

Responsen har vært god. Kanskje kan en stadig økende følgerskare sikre ham noen ekstra sponsorpenger i fremtiden?

– Ja, jeg vil tro at det meste i sosiale medier kan det etter hvert. Det er folk som ikke driver med idrett med mange følgere som får sponsorer, så det burde vel ha en liten effekt hos oss utøvere også. Men det er ikke derfor jeg startet med TikTok, understreker Ski-gutten.

– Har du fått noen tilbud?

– Det er noen små meldinger og mailer der folk spør om å bruke sanger og litt vannflaske-greier, men det har jeg ikke sett så voldsomt på. På college er det teknisk sett ikke lov å promotere sånne ting ennå, svarer han.

Vil forbedre årsbeste

Søndag stiller han til start for første gang denne sesongen i Diamond League. Målet er klart: Å overgå 5.65, som han hoppet i årets første konkurranse hjemme på Ski.

– Det er å forbedre årsbeste, og å prøve å hoppe litt bedre teknisk. Jeg har vært litt rusten teknisk etter den siste konkurransen, men har troen på at det kan løsne litt snart.

– Og å bli beste norske. Det er god konkurranse fra Pål (Haugen Lillefosse), minner han om.

Nå er de i full sving med oppkjøringen på Ski, før de kjører bil til Stockholm til helgen. Deretter venter karantene når de returnerer til Norge.

– Vi har alt av utstyr i hagen omtrent, så de dagene skal gå ganske fort. Det er få store konkurranser, så å ofre litt akkurat for det er definitivt verdt det. Det er derfor vi trener så hardt, fordi en av hovedmotivasjonsfaktorene er å konkurrere, påpeker Guttormsen, og forsikrer om at det er strenge regler som vil følges under både reisen og på stevnet.