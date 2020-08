Omar Elabdellaoui klar for Galatasaray

Den norske landslagsbacken har skrevet under på en treårskontrakt, opplyser Galatasaray på sine nettsider.

Omar Elabdellaoui kommer gratis etter at kontrakten hans med Olympiakos gikk ut etter Europaliga-exiten mot Wolverhampton tidligere i august.

– Omar er en veldig verdifull spiller, som har vært kaptein for det norske landslaget (Elabdellaoui er visekaptein, journ. anm.) og Olympiakos. Jeg tror han vil være i Galatasaray i mange år, og at han vil bli en suksess her. Denne overgangen tjener både laget vårt og alt rundt. Gratulerer til speiderapparatet vårt som fikk på plass en spiller som Omar, lyder det fra klubbens president, Mustafa Cengiz.

I Istanbul blir 28-åringen lagkamerat med Martin Linnes, samt andre kjente navn som Ryan Babel og Radamel Falcao.

Galatasaray har lagt en skuffende ligasesong bak seg, hvor de endte på sjetteplass. De to siste sesongene har Elabdellaouis nye klubb deltatt i gruppespillet i Champions League, men slik blir det altså ikke den kommende sesongen.

28-åringen står med 44 landskamper for Norge, og er fast inventar i Lars Lagerbäcks startellever.