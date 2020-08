Forsvareren: Slik får Northug hjelp nå

Petter Northug forstår at saken mot ham fører til stor offentlig oppmerksomhet, men den tidligere skiløperens forsvarer sier at klienten har krav på et privatliv.

– Det viktige for Petter er at han får nødvendig helsemessig oppfølging, og det gjør han. Samtidig har han folk rundt seg, men han har det tøff, sier Petter Northugs forsvarer, advokat Halvard Helle til TV 2.

– Kan du gå litt inn på hvordan han ivaretas nå?

– Jeg ønsker ikke å gå inn på det nå. Grunnen til det er at selv Petter Northug, også i den vanskelige situasjonen som han er i nå, har krav på et privatliv.

FORSVARER: Det er advokat Halvard Helle som representerer Petter Northug. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

– Hvor vanskelig er det å være en så offentlig person som Northug, når man havner i en sak som dette?

– Det er selvfølgelig krevende, fordi den massive medieoppmerksomheten er en tilleggsbelastning sett i forhold til alle andre som har en tilsvarende sak hengende over seg, men dette skjønner jo Northug.

– Han forstår oppmerksomheten som følger med?

– Det er klart.

Vil ikke svare på rus-spørsmål

Mandag ble det kjent at den tidligere langrennsløperen er siktet for råkjøring, ruspåvirket kjøring og for oppbevaring av narkotika.

Ifølge politiet ble Northugs bil målt til 168 kilometer i timen i 110-sonen.



Han har erkjent at politiet fant en mindre mengde kokain hjemme hos ham. Prøveresultatet fra blodprøven, som vil si noe om han var ruspåvirket da han kjørte, vil først være klar om noen uker.

– Nekter han straffskyld for noen av de tre forholdene han er anklaget for?

– Petter skal i formelt avhør, og der skal han gi politiet en formell tilbakemelding på samtlige punkter i siktelsen. Det vil skje overfor politiet og ikke overfor mediene, sier Helle.

– Mener han selv å ha et rusproblem?

– Jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på noen spørsmål som gjelder saken eller hans situasjon for øvrig.

Klar for å ta straffen

– Vi registrerer at mange i miljøet ikke er overrasket over det som har skjedd. Hvordan føler han seg selv ivaretatt forut for dette?

– Som hans forsvarer er jeg nødt til å forholde meg til politiet og de formelle rammer om de undersøkelser som gjøres nå. Jeg kan ikke forholde meg til rykter og spekulasjoner.

– Er Petter Northug beredt på å måtte sone i fengsel?

– Jeg minner om at det er de ordinære domstoler som skal ta stilling til straffen i en sak som dette her. Det er ikke eksperter eller omverdenen for øvrig.

– Men er han forberedt på at dette kan ende med en ubetinget dom?

– Han har på Facebook og Instagram skrevet at han tar den straffen han får.

Viser til Instagram

– Hva er han mest lei seg for, at han har havnet i politiets søkelys, eller at han for at han har et problem?

– Dette har Petter selv skrevet om på Instagram.

– Kan du utdype det?

– Der sier Petter at han er utrolig lei seg for alle han har skuffet.

– Han er et forbilde for mange. Hvordan reflekterer rundt sin egen rolle i lys av denne saken?

– Jeg tror ingen som har lest Petters innlegg på Instagram skal være noe i tvil om hva han tenker om det spørsmålet.