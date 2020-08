Ryan Reynolds håver inn milliarder på spritmerke

Det er ingen tvil om at internasjonale skuespillere tjener bra på filmene de gjør. I følge Forbes tjente Reynolds i fjor hele 71.5 millioner dollar, noe som tilsvarer litt over 630 millioner kroner.

Som mange andre skuespillere har Reynolds hoppet på alkoholtrenden og har vært medeier og ansikt utad til spritmerket «Aviation American Gin».

– For litt over to år siden ble jeg eier av «Aviation American Gin» fordi jeg elsker smaken av Aviation mer enn all annen spirt, har skuespilleren sagt.

Håver inn milliarder

I dag ble det kjent at Diageo, som er det største multinasjonale øl-, vin- og brennevinsselskapet i verden har kjøpt opp spritmerke til Reynolds for hele 610 millioner dollar, noe som tilsvarer 5,4 milliarder norske kroner. Det betyr at skuespilleren kan le hele veien til banken.

Tross salget av spritmerket skal Reynolds fremdeles ha ansiktet sitt utad i 10 år og ha eierskap i merket, men under Diageo, skriver Sky News.

– Å jobbe med dette har vært ett av de mest givende prosjektene jeg har vært involvert i, har skuespilleren sagt.