«Love Island»-profil går ut mot influensere han hevder kjøper følgere: – Juks og svindel

Tidligere «Love Island»-deltaker Morten Dalhaug hevder i sin nye Youtube-video at flere norske influensere kjøper utenlandske følgere på Instagram og jukser seg til suksess.

– Jeg blir sint fordi man ser at juks faktisk fungerer. Jeg tenker på de som blir snytt som kunne fått annonsejobbene disse får, og på annonsørene som lures til å reklamere til falske følgere, sier Dalhaug.

I videoen bruker han et analyseverktøy for å se på følgerne til influenserne. Han mener at det er grunn til mistanke dersom store andeler av følgerne til en norsk influenser kommer fra utlandet, for eksempel USA, Brasil eller Egypt.

– Det er skuffende mange som har merkelige tall på følgerne, helt uten grunn, sier Dalhaug.

KRITISK: Morten Dalhaug viser til tall som tilsier at noen influensere har flere følgere fra utlandet. Foto: Privat

– Ikke riktig at de har kjøpt følgere

Noen av de som får gjennomgå er de ferske Bloggerne-profilene Chris og Monica Nyhus, i tillegg til Sara Emilie Tandberg.

Managemenetet deres Ad Sales som uttaler seg på vegne av alle tre, ser på anklagene i videoen som svært alvorlige.

– Skal man anklage noen for svindel så burde man ha alle bevisene i behold og ha gjort grundig research. Dette er en påstand som er skadelig for merkevaren til de anklagde, skriver daglig leder i Ad Sales Caroline Kvamme i en SMS til TV 2.

Hun mener det ikke er riktig at de tre influenserne har kjøpt følgere.

PÅ SKJERMEN: Chris og Monica Nyhus er aktuelle i den nyeste sesongen av Bloggerne. Foto: TV 2

– Anklagene om svindel medfører heller ikke riktighet da vi er svært transparente med våre kunder som får fullt innsyn i statistikk og demografi. Samarbeidene inngås og priser baseres på de følgerne som er aktive og da gjerne norske. De som taper på å lyve om dette er oss selv og ingen av oss hadde sittet her nå ved å lyve oss frem, skruver Kvamme.



– Ikke svart-hvitt

Advokat Jon Wessel-Aas forteller at det er innenfor ytringsfriheten å fremme en ærekrenkende beskyldning så lenge den er sann.

– Det er først hvis det viser seg å være en helt grunnløs beskyldning som ikke kan dokumenteres, at du kan få et erstatningsansvar ovenfor den du har beskyldt, sier Wessel-Aas.

SAMME JUSS: Advokat Jon Wessel-Aas forteller at samme lover gjelder for Youtube som ved annen publisering. Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

Han mener det er en fordel at man gir grunnlag for vurderingene sine dersom man kommer med beskyldninger.

– Dersom du beskriver hva du tror men presiserer at du ikke vet dette sikkert, da har du tatt noen forbehold, sier Wessel-Aas.

Samtidig understreker han at det ikke er noen annen juss som gjelder for Youtube enn andre steder som på en blogg eller i en avis.

- Det er helt greit hvis folk vil være publisister og ha sin egen Youtube-konto, men hvis de vil beskylde noen for noe, bør de gjøre som pressen og la den andre imøtegå det de mener før publisering. De bør også ta med motpartens kommentar, sier Wessel-Aas.

Ønsker mer åpenhet

Youtuberen har fått meldinger på vegne av influenserne som mener det han gjør er straffbart og opplyser at de vil ta kontakt med advokat.

– Jeg kommer ikke til å slette videoen, for dette er en personlig ytring der målet er å skape samfunnsdebatt. Hvis det er ulovlig, skjønner jeg ingenting, sier Dalhaug.

Nå ønsker han å starte en debatt rundt temaet, og håper på mer åpenhet rundt influensernes innsikt og følgerskarer.

– Også håper jeg folk generelt begynner å tenke mer kritisk rundt hvem de følger. Dette foregår nå, as we speak, sier Dalhaug.