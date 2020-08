Melina Johnsen får karantene-refs etter Dubai-tur

Instagram koker etter at Melina Johnsen (24) postet bilder i Oslo, som kan ha vært under ti dager etter hjemreisen fra Dubai.

Artikkelen ble oppdatert klokken fem, da Johnsen for første gang svarte på spørsmål fra pressen.

Den siste tiden har TV-personligheten Melina Johnsen postet flere bilder fra Dubai. Sporene hun har lagt igjen på Instagram, indikerer at hun ikke var 10 dager i hjemmekarantene da hun kom hjem til Norge.

I God kveld Norge-videoen øverst i saken kan du se bildene som mange følgere mener beviser karantenebrudd.

Reglene for reisekarantene: Per 18. august, var dette informasjonen FHI ga folk som hadde vært på ferie: Du skal oppholde deg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted.

Du bør ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker eller kafeer. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek, men sørg for å holde minst 1 meter avstand til andre og unngå kø.

Du kan ikke gå på jobb når du er i reisekarantene, men du kan jobbe hjemmefra. Dersom du har vært på utenlandsreise i "røde områder" i EØS/Schengen eller land utenfor EØS/Schengen skal du være i reisekarantene i 10 døgn fra den dagen du kom hjem. Det er unntak fra karantene ved reiser fra områder i EØS og Schengen med tilstrekkelig lavt smittenivå ("gule områder").

Fra solhatt til solnedgang

Johnsen poster blant annet et bilde i Oslo fem dager etter hun postet et bilde med solhatt i utlandet. Søndag postet hun også et bilde på Instagram story, hvor hun nøt solnedgangen ved sjøen i Oslo sentrum.

TV 2 ringte FHIs pressetelefon, som på generelt grunnlag bekrefter at reisende fra Dubai skal i karantene i 10 dager.

Justis- og beredskapsdepartementet, som har ansvar for å koordinere håndteringen av krisen, svarte ikke på våre spørsmål, men henviste blant annet til regjeringens nettsider.

Der står det at «personer i karantene ikke skal oppsøke steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer». Det står også at man ikke bør oppsøke offentlige steder, slik som butikker eller kafeer.

Kan være straffbart

Statssekretær for helse- og omsorgsminister Bent Høie, Anne Grethe Erlandsen, kommenterer kun saken på generelt grunnlag.

– Vi er avhengig av at alle bidrar i kampen mot koronasmitte, og vi forventer at de som skal i karantene følger dette opp, sier hun, og fortsetter:

– Overtredelse av karanteneplikten er straffbart, og den som forsettlig eller grovt uaktsomt bryter karantenereglene, kan straffes med bøter eller fengsel inntil seks måneder.

Også Helsedirektoratets juridiske avdeling er enig med Erlandsen, som heller ikke kommenterer denne konkrete saken, men hvordan regelverket er.

– Karantene etter innreise fra såkalte «røde land» er ansett som et viktig smitteverntiltak for å hindre importsmitte, og det er derfor fastsatt som en plikt for den enkelte med sanksjonsmulighet ved brudd på plikten.

Redigert innlegget i ettertid

Hun har postet bilder tagget dem med Dubai og Nederland.

Etter at debatten begynte å rase rundt influenseren, har hun fjernet den såkalte «stedstaggen» (se bildet under). Nederland er for øvrig et såkalt «rødt land».

FJERNET: Stedsbeskrivelsen er fjernet i ettertid. Foto: Skjermbilde/Instagram/Melina Johnsen

TV 2 kontaktet Johnsen gjentatte ganger og spurte om hennes side av saken før vi publiserte artikkelen. Kontakten var både på mail og melding, og på sistnevnte plattform mottok vi leserbekreftelse. Hun fikk i overkant av et døgn på å besvare våre henvendelser. Kvart på fire tok hun kontakt med TV 2, dette var rundt en time etter publisering. Hun svarte heller ikke da på spørsmålene våre, men til VG sier hun følgende:

– Jeg vil gjerne svare for meg, men det har vært et vanvittig mas. Jeg har fått så mye hatmeldinger og dritt, forklarer Melina. Hun valgte å lukke profilen sin på Instagram, slik at kun dem som allerede følger henne kan se postene hennes og kommentere.

– Da vi dro fra Dubai tok vi en koronatest på flyplassen. Etter 48 timer fikk jeg svar på den, og den var negativ. Likevel har jeg vært i karantene hele tiden, sier hun.

På vei hjem fra Dubai mellomlandet Johnsen og venninnen i Nederland, men etter at de landet i Norge skal hun altså ha holdt seg innendørs.

– Og da ville jeg har et bilde å legge ut i feeden. Jeg må få lov til å dele et fint bilde uten at folk klikker på meg.

Får kritikk

IKKE IMPONERT: Hansen er kritisk til Johnsens oppførsel på Instagram. Foto: Skjermbilde/Instagram/Mads Hansen

Det har stormet med spørsmål og kommentarer på både Instagram og Jodel, etter at hun delte bildene.

En som har fått med seg Johnsens mulige karantebrudd, er Mads Hansen (36).

Han kaller Johnsen for et dårlig forbilde, men tar et lite forbehold angående karantenesituasjonen:

– Hvis dette mot formodning skulle være gamle bilder, er det mulig like idiotisk å bevisst gi følgerne inntrykk av at det er OK å bryte reglene, skriver han på Instagram.