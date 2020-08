Tromsøs ordfører mottok beklagelse fra Hurtigruten signert av sin egen kone

Onsdag 5. august sendte direktør for myndighetskontakt i Hurtigruten, Anne Marit Bjørnflaten, ut en beklagelse adressert til ordførerne i anløpskommunene til Hurtigruten. Dette etter smitteutbruddet på MS Roald Amundsen.

En av mottakerne av brevet var Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap). Han er ektemannen til avsender Bjørnflaten.

– På vegne av alle i Hurtigruten vil vi først og fremst si at vi er svært lei oss for smitteutbruddet av covid-19 som har oppstått på ekspedisjonsskipet MS Roald Amundsen og problemene dette har skapt for våre gjester, ansatte og dere som vertskommune. Det er en alvorlig situasjon og vi forstår at det skaper bekymring, skriver Bjørnflaten innledningsvis i brevet.

– Det er problematisk. Gunnar har mange bindinger til Hurtigruten, både økonomisk og familiært. Dette er ikke tillitsvekkende, sier gruppeleder for Høyre i Tromsø, Erlend Svardal Bøe, til TV 2.

Økonomiske bindinger

Bjørnflaten, kona til Wilhelmsen, eier 0,1 prosent av aksjene i selskapet Hurtigruten. Wilhelmsen leier også ut lokaler til Hurtigruten.

I tillegg har han tidligere leid ut kaiplass til Hurtigruten på Olavsvern utenfor Tromsø – hvor Wilhelmsen er deleier, skriver Nordlys.

REAGERER: Gruppeleder for Troms Høyre, Erlend Svardal Bøe, mener at det er en merkelig at ikke ordføreren er inhabil i Hurtigrute-saken.

Wilhelmsen har selv bedt kommunens jurister vurdere hans habilitet i saken. De kom frem til at ordføreren ikke er inhabil i denne saken.

– Det er en merkelig vurdering. Tromsø kommune har jo sagt at Hurtigruten skal ta regningen for alle ekstra kostnader dette har påført, og i disse sakene om erstatning skal Wilhelmsen være inhabil, men ikke ellers. Det er det flere som reagerer på, sier Svardal Bøe.

Tromsø-ordføreren ønsker ikke å kommentere denne saken.

– Jeg har ingenting å tilføye, skriver Gunnar Wilhelmsen i en tekstmelding til TV 2.

Unaturlig å ikke inkludere Tromsø kommune

Kona, Anne Marit Bjørnflaten, henviser til kommentarene hun i forrige uke ga til Nordlys.

– Jeg sendte et brev med informasjon om hendelsen til samtlige ordførere og havnesjefer i alle våre 34 anløpshavner fra Bergen til Kirkenes, der jeg også oppfordret til å ta kontakt dersom noen har spørsmål. Tilsvarende brev har jeg også sendt til alle stortingsmedlemmene som sitter på benkene fra Hordaland til Finnmark, og medlemmene i Transport-, Næring og Helsekomiteen. Det ville vært mer unaturlig dersom jeg ikke inkluderte Tromsø kommune i denne utsendelsen. Det er viktig for oss å være tilgjengelige, og flere ordførere og havnesjefer har tatt kontakt, senest i forbindelse med MS Trollfjord seiling, skrev hun i en epost til Nordlys.

Avhengig av tillit

– Jeg tror ordføreren overser en problemstilling som er viktig. I politikken handler det ikke bare om det juridiske, men man er avhengig av tillit også. Både folkevalgte og velgerne skal kunne stole på at han er å stole på i disse sakene, og det sliter jeg med å se at han kan når han har så sterke økonomiske interesser, i tillegg til familiære relasjoner, sier Svardal Bøe.

Han presiserer dog at han har et inntrykk av at innbyggerne i Tromsø er svært fornøyd med hvordan kommunens arbeid etter Hurtigrute-utbruddet.

– Det er viktig å skille de to tingene. Det handler ikke om håndteringen av dette, men det at han er så involvert, sier gruppelederen.