Motstanderen forlot stolen i sinne etter tabbetrekk

Magnus Carlsen (29) og Hikaru Nakamura (32) er like langt etter fire dager av finaleserien i Grand Tour Finals.

Magnus Carlsen-Hikaru Nakamura 2,5-1,5 (2-2 i finaleserien)

Det norske sjakkesset hadde presset på seg ettersom han lå under 1-2 før mandagens partier i best av sju-serien. Carlsen og Nakamura åpnet med to remiser, før Carlsen trakk det lengste strået med hvite brikker i tredje parti.

29-åringen overrasket med italiensk åpning. Ifølge sjakkcomputeren ledet Carlsen med én bonde etter 20 trekk. Kun åtte trekk senere hadde han fire bønder i overtak etter et tabbetrekk fra Nakamura.

Forlot stolen i sinne

Amerikaneren skar en grimase, før han marsjerte opp fra stolen og tok seg knapt et halvt minutt utenfor kamera.

– Magnus er ett trekk unna å vinne partiet, og han kommer til å finne det. Nakamura har funnet det, og vet han at har gjort en kjempetabbe, kommenterte TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer idet Nakamura reiste seg fra stolen.

– Han ønsket ikke å ha den reaksjonen han nå har på kameraet som sendes ut under de offisielle tv-sendingene. Han beveget seg litt vekk for å reagere på privaten over egen tabbe, konstaterte Hammer.

Se trekket i videovinduet øverst i saken.

Dermed trengte Carlsen bare remis i fjerde parti – noe Nakamura aldri var i nærheten av å true.

– I og med at jeg ikke klarte å vinne det første partiet, kan jeg ikke være helt fornøyd med spillet. Men selvfølgelig, jeg trente desperat å vinne den matchen her. Så sånn sett er jeg fornøyd, sier Carlsen til TV 2 etterpå.

– Det var veldig behagelig å ha en hel dag der han ikke hadde noen motsjanser. Så sånn sett skiller denne dagen seg veldig ut fra de andre. Så det er jeg veldig fornøyd med, fortsetter 29-åringen.

Mesterlig forsvarsspill

En revansjelysten Carlsen så ut til å få en strålende start på dag fire av finaleserien. I første parti lå han lenge med en solid stilling, før seierssjansen skjøt i været etter et trekk som tok Nakamura på sengen.

Hammer gikk så langt at han ga Carlsen partiseieren med hvite brikker. Men så reddet Nakamura remis med mesterlig forsvarsspill.

– Her har Nakamura spilt utrolig godt. Med dårlig tid, og med utsatt konge, klarte han å komme seg ut av trøbbelet. Jeg bøyer med i støvet. Det var ikke Magnus som spilte dårlig, men Nakamura som forsvarte seg av en helt annen verden, roste Hammer etter partiet gikk til remis.

I andre parti gikk det langt roligere for seg. Carlsen og Nakamura nøytraliserte hverandre, og sjakkstjernene kunne raskt konstatere at det gikk til nok en remis – før Carlsen sikret seieren i de to neste partiene.

– Det hadde vært urimelig om en hadde ledet. 2-2 er helt rimelig utifra hvordan det har sett ut nå. Men det er den desidert beste dagen til Magnus, oppsummerte sjakkekspert Hans Olav Lahlum.

Carlsen og Nakamura kniver om en premiepott på 1,28 millioner kroner.