Spionasje-siktet mann skal ha hatt kontakt med russisk E-tjeneste

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) pågrep lørdag en norsk statsborger i Oslo. Mannen er siktet for å ha levert informasjon som kan skade grunnleggende nasjonale interesser, til en fremmed stat.

Mannen ble fremstilt for fengsling i Oslo tingrett klokken 15 mandag ettermiddag. Oslo tingrett besluttet at rettsmøtet skulle gå bak lukkede dører.

Etter fengslingsmøtet møtte PSTs Line Nygaard pressen.

Hun informerte om at PST har begjært mannen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud og fullstendig isolasjon i hele perioden.

– Bakgrunnen for dette er at vi mener det er fare for bevisforspillelse, og at det derfor er nødvendig å holde siktede varetektsfengslet av hensyn til den videre etterforskningen, sier Nygaard.

Mannen er siktet for brudd på straffeloven paragraf 123 og 124, som omhandler henholdsvis avsløring av statshemmeligheter og grov avsløring av statshemmeligheter.

Brudd på paragraf 123 kan straffes med bot eller inntil tre års fengsel, mens brudd på paragraf 124 kan straffes med fengsel inntil 15 år.

– Siktelsen tar utgangspunkt i at det har vært møter mellom siktede og en russisk etterretningsoffiser, sier Nygaard.

Ifølge PST ble mannen pågrepet på en restaurant like etter han hadde hatt et møte med vedkommende. Den videre etterforskningen skal avklare hva som er delt.

Staff vil ikke gå inn på hvor lenge etterforskningen har pågått, men sier PST hadde informasjon som tilsa at de hadde grunnlag for å pågripe siktede på lørdag.

– Ulovlig etterretningsvirksomhet har et stort skadepotensial for Norge. Det er av stor prioritet for PST å motvirke og avdekke slik virksomhet, sier Nygaard.