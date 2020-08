Jacob Oftebro kombinerer film og familie: – Det går så vidt

I forrige uke ble høstens norske premierefilmer presentert på Filmens hus i Oslo og God kveld Norge møtte en stolt Jacob Oftebro.

Oftebro spiller hovedrollen i «Den største forbrytelsen» av Eirik Svensson som er basert på Marte Michelets bok med samme navn. Filmen blir omtalt som en av de store krigsfilmene fra Norge.

– Historien er så viktig. Da jeg leste boken til Marte Michelet så fant jeg ut at det var mange sider ved historien som jeg ikke visste om, forteller han, og fortsetter:

– Så jeg fikk sjokk og ble veldig rørt av det, jeg gleder meg veldig til å vise filmen altså.

Ærefrykt

Historien handler om da 520 norske jøder ble fraktet fra Oslo med skipet Donau i 1942. Endestasjonen var konsentrasjonsleiren Auschwitz. Oftebro spiller Charles Braude, som var en norsk proffbokser.

– Man får veldig ærefrykt når man skal prosjektere noen som har levd og en familie som har levd. Og som er en del av kanskje noe av det verste som har skjedd, sier skuespilleren.

– Hvordan var det å gjøre et dypdykk i det?

– Det er kjempespennende og det var mye research. Også var han en proffbokser, så jeg bokset en del på Oslo bokseklubb, det var veldig spennende, sier en entusiastisk Oftebro.

Selv om boksingen var spennende forteller 34-åringen at han ikke skal skifte karrièrevei med det første.

– Jeg tror ikke jeg skal begynne med det nå, det er litt sent. Jeg skal anerkjenne at jeg begynte for sent, men det var veldig gøy.

Viktig tema

Oftebro forteller at det er viktig å ikke glemme historien, selv om det er lenge siden hendelsen har skjedd.

– Man ser at det begynner å bli lenge siden, så jeg tror ikke man har noe vondt av å bli minnet på det egentlig. For jeg tror det er mange som holder på å glemme det, sier han.

– Det er noen deler av historien som treffer deg hardt. Og det at jeg ikke visste nok om hvordan det foregikk i Norge, er et slags hull i læringen, fortsetter skuespilleren.

Familiefar

I fjor ble det kjent at Oftebro og kjæresten, Hannah Chocron (27), ble foreldre for første gang til en datter. Han forteller at det ikke alltid er like lett å kombinere jobb og papparollen.

– Det går så vidt det er, det er en utfordring, det er ingen tvil om det, sier han og fortsetter:

– Men så er det veldig deilig å ha langfri etterpå da, nå har jeg hatt hele dette halvåret fri, så vi har kost oss masse altså, avslutter han.