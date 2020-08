Hareide presenteres som RBK-trener tirsdag

Åge Hareide og Rosenborg skal være enige om en kontrakt. Veteranen presenteres som ny hovedtrener for trønderne tirsdag.

Det melder NRK, som erfarer at Hareide og Rosenborg skal være enige om en kontrakt. Statskanalen melder videre at kontrakten etter planen skal signeres tirsdag.

TV 2 sitter på de samme opplysningene. TV 2 vet at Rosenborg vil avholde en pressekonferanse tirsdag, hvor Hareide vil bli presentert som ny hovedtrener.

Hareide har hatt reservasjoner mot å ta over trenerjobben i sommer på grunn av en kneoperasjon. Det er fortsatt ikke bestemt når han vil starte i jobben, noe som avhenger av kneet hans, etter det TV 2 kjenner til. Ifølge NRK har Hareide signalisert at han ønsker å ta over så raskt som mulig.

Rosenborg ligger på fjerdeplass i Eliteserien, fire poeng bak Odd på medaljeplass.

Styreleder i Rosenborg, Ivar Koteng, ønsker ikke å kommentere saken. Hareide selv har ikke besvart TV 2s henvendelser mandag.

Hareide er for tiden uten jobb etter å ha forlatt posten som Danmarks landslagssjef. I juni ble det full forvirring om hvorvidt Hareide hadde avslått eller i det hele tatt fått et tilbud fra Rosenborg.

Tidligere i august forklarte Hareide at det hele var en misforståelse. 66-åringen gjorde det dessuten klart at han er lysten på å ta over den ledige trenerjobben på Lerkendal.

– Jeg kjenner klubben godt, og jeg kjenner folkene rundt den. Jeg har vært der før og jeg vet hvordan det var. Det var en fin tid. Så ja, da kan jeg prøve igjen, sa han i et stort intervju med TV 2.

Han røpet videre at han hadde fått tilbud fra utlandet – fra «en del klubber.»

– En av klubbene valgte en annen en. I andre land har det vært vanskelig på grunn av korona, en vanskelig tid. Du vil helst ikke dukke inn i et reir som er rødt. Jeg ville gjerne jobbe videre, sa han.