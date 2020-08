Dette er den spionasje-siktede nordmannen

Harsharn Singh Tathgar (50) er varetektsfengslet i fire uker, siktet for spionasje. Han har i avhør innrømmet å ha gitt ut informasjon og mottatt penger for denne informasjonen.

Tathgar ble pågrepet av politiet lørdag 15. august, siktet for overtredelse av straffeloven § 124 jf. § 123.

Dette omhandler avsløring av statshemmeligheter og grov avsløring av statshemmeligheter. Brudd på paragraf 123 kan straffes med bot eller inntil tre års fengsel, mens brudd på paragraf 124 kan straffes med fengsel inntil 15 år.

Jobbet i Veritas

Tathgar er en norsk statsborger som er født i India. De siste årene har 50-åringen hatt en sentral stilling i Det norske Veritas, noe selskapet bekrefter overfor TV 2.

Tathgar har vært aktiv i et lokallag i Oslo Venstre, men har ikke hatt noen sentral rolle.

I 2001 fullførte han en doktorgrad om nikkel i magnesiummetall ved Institutt for materialteknologi på NTNU. Han har tidligere vært forskningsdirektør i Sintef og Umoe Solar.

Av det TV 2 kjenner til er mannen ikke tidligere straffedømt.

Mottok «ikke ubetydelige» beløp

Mannen ble fremstilt for fengsling i Oslo tingrett ettermiddag. Oslo tingrett besluttet at Tathgar skulle varetektsfengsles i fire uker med brev- og besøksforbud.

I kjennelsen fra tingretten står det at den siktede gjennom sitt arbeid har hatt tilgang til sensitiv informasjon som anses som hemmelig i straffeloven § 123s forstand.

Det vises videre til at siktede i avhør har opplyst at han har overlevert informasjon og mottatt penger for denne informasjonen.

Mannen har ikke erkjent at informasjonen var egnet til å skade nasjonale interesser.

Retten mener imidlertid at det er sannsynlig at siktede har forstått hvem han møtte og at han har delt skjermingsverdig materiale.

«Det vises til den skjulte møtevirksomheten over tid, måten de har kommunisert på, og til at han har mottatt ikke ubetydelige kontantbeløp i vederlag», skriver tingretten.