Her skal nye Mission Impossible filmes

ÅLESUND (TV 2) Her i Romsdalen blir det innført flyforbud når Tom Cruise skal spille inn actionscener til Mission Impossible 7. Hele 12 helikoptre skal i aksjon under innspillingen.

TV 2 har fått tilgang på søknaden fra helikopterselskapet Nord Helikopter til Luftfartstilsynet der de søker om flyforbud i Romsdalen og på Hellesylt i forbindelse en internasjonal film med arbeidstittelen «Libra».

Bergens Tidende har tidligere omtalt at dette er arbeidstittelen til Mission Impossible 7 med Tom Cruise i hovedrollen. Filmen har også fått 50 millioner kroner gjennom insentivordningen til Norsk filminstitutt.

ACTION: Her er Tom Cruise under innspilling fra en scene i Mission Impossible - Fallut. Nå er Hollywood-stjerna klar for Norge. Foto: Chiabella James/Paramount Pictures and Skydance via AP)

Tom Cruise ringte selv til kulturminister Abid Raja for å takke for at han og produksjonen får komme til Norge for å spille inn filmen - til tross for koronarestriksjonene.

– Jeg gleder meg til å komme tilbake. Jeg kan ikke vente, fortalte Cruise i samtalen med Raja.

Flyforbudssoner

Ifølge dokumentene fra Luftfartstilsynet skal det brukes hele 12 helikoptre i den gigantiske produksjonen til Paramount Pictures. Et av helikoptrene skal i stor grad stå på bakken i beredskap i forbindelse med redning.

FORBUDSOMRÅDE: I hele Romsdalen blir det innført flyforbud når filminnspillingen av Mission Impossible starter.

Hollywood-produksjonen vil etter en kort høringsfrist trolig få innvilget flyforbud for hele Romsdalen fra Åndalsnes til Bjorli i perioden fra søndag 6. september til fredag 25. september.

OPPTAKSSTED: I en avgrenset område på Hellesylt på Sunnmøre skal det også gjøre filmopptak. I den rød boksen blir det flyforbud.

I tillegg er et område fra Hellesylt og sørover fra Frøysanibba båndlagt fra søndag 30. august til fredag 11. september. Redningshelikopter, luftambulanse, politihelikopter og militære fartøy er unntatt flyforbudet.

– Søknader om dispensasjon for å fly droner i området vil trolig ikke bli gitt, heter det i svaret fra Luftfartstilsynet.

Egne togvogner

På Åndalsnes er det nå stor aktivitet for å forberede filminnspillingen. Linjeprodusent Per Henry Borch bekrefter overfor TV 2 i dag at de har leid hele godsterminalområdet i forbindelse med en filminnspilling.

Og i ettermiddag kom det spesiallagde togvogner som skal brukes i filmen. Den er designet for å illustrere Orientekspressen, skriver Bergens Tidende.

CRUISETOG: Her er en av vognene som skal brukes til innspillingen av Mission Impossible på plass på Åndalsnes. Foto: Even Ørjasæter/Åndalsnes Avis.

På vognene står det «Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express Europeens» på utsiden. Dette er navnet til den historiske operatøren av Orientekspressen, som opprinnelig gikk mellom London og Istanbul, men i dag går mellom Paris og Wien.

Smittetiltak

På et informasjonsmøte på Hellesylt i forrige uke opplyste Per Henry Borch i TrueNorth at det skal blant annet skal filmes fra toppen av fjellet Helsetkopen.

ORGANISERER: Linjeprodusent Per Henry Borch i TrueNorth. Foto: Arne Rovick

– 60 tonn med betongklosser skal fraktes til toppen av fjellet, skriver nettstedet Hellesylt.info

Men på informasjonsmøtet på Hellesylt var han helt taus rundt hvilken film som skal spilles inn.

På grunn av smittefare skal filmcrewet trolig bo på innleid skip fra Hurtigruten.

– Jeg har dessverre ingen kommentar til hvem vi eventuelt leier ut båter til, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten til TV 2.

Ifølge et brev av 23. juni som advokat Anette Mellbye i Bull & Co Advokatfirma AS har sendt til Næringsdepartementet, skal det utenlandske filmcrewet være avgrenset fra allmennheten under oppholdet i Norge.

– Totalt brukes det ca. kr. 6 millioner på smitteverntiltak under oppholdet i Norge for prosjektet, inklusive helsepersonell på stedet. Over noen måneder vil det totalt komme 200 personer til Norge. De fleste kommer fra EØS, men en del sentrale skuespillere og andre sentrale personer kommer fra USA. Det er, i tillegg, ca 200 norske arbeidstakere involvert», skriver advokaten i brevet som Åndalsnes Avis har fått tilgang til.

– Alle blir testet før avreise, når de er fremme og under produksjonstiden. Vi ønsker ikke at hverken filmfolk eller lokalbefolkning skal bli syke, sa linjeprodusent Per Henry Borch på informasjonsmøtet på Hellesylt.