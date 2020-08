Matbutikkene lovet skjerpet renhold – TV 2 gjorde skrekkfunn

TV2 HJELPER DEG: Matvarekjedene lovet bedre renhold under koronakrisen. En fersk undersøkelse viser at de bryter løftene.

Da Covid-19-utbruddet kom, lovet butikkene å intensivere renholdet. TV 2 hjelper deg har undersøkt om dette stemmer.

I samarbeid med laboratoriet Mycoteam har TV 2 hjelper deg sjekket hvor mye bakterier det er på handlekurvene/handlevognene og melkeskapene til Rema 1000, Extra og Kiwi.

Av totalt 18 prøver, var det kun én handlevogn hos Extra og ett melkeskap hos Kiwi som hadde akseptable mengder bakterier.

Bakterieprøver: Sammen med laboratoriet Mycoteam undersøkte TV 2 hjelper deg for bakterier i ni butikker i Stor-Oslo: To av 18 prøver viste rent resultat.

Åtte av 18 prøver viste relativt rent.

Åtte av 18 viste mer bakterier enn det bør være. Rema 1000 kom dårligst ut i undersøkelsen og hadde ingen rene resultat. Undersøkelsen ble gjennomført i uke 26 og 32.

– Jeg synes disse resultatene er litt nedslående. Jeg hadde forventet at det var færre bakterier og renere på overflatene, sier seniorrådgiver i Mycoteam, Ingeborg Bjorvand Engh.

Åtte av prøvene viser store mengder bakterier. Engh sier at resultatene indikerer lite renhold i butikkene, samt dårlig håndvask blant kundene.

– Jeg hadde også forventet at folk var flinkere til å vaske hender og sprite hendene, og på den måten satt igjen mindre bakterier på overflatene de berører, sier Engh til TV 2 hjelper deg.

Lover hyppig vask

I tillegg til bakterieprøvene har TV 2 hjelper deg undersøkt om kjedene vasker kontaktflatene, som for eksempel håndtak, i butikkene sine. Undersøkelsen ble gjort ved å smøre UV-krem på et tilfeldig håndtak i matbutikkene, for deretter å sjekke de påfølgende dagene om kremen var vasket vekk.

Dette lover kjedene på sine nettsider:

Rema 1000 sier de har ekstra fokus på god hånd- og vaskehygiene i butikker, kontorer og lagre. Blant annet vaskes eller desinfiseres alle butikkens kontaktflater flere ganger daglig.

Extra sier de har innført ekstra rengjøringsrutiner for alle handlevogner og handlekurver. I tillegg vaskes alle berøringspunkter som skjermer, panteautomater, bankterminaler, håndtak og lokk til for eksempel frysere og kjøleskap, minst tre ganger pr. dag.

Kiwi har innført ekstraordinær vask av blant annet håndtak til handlevogner og -kurver, kjøleskap og frysere, bankterminal, panteautomat.

Ikke vasket på flere dager

Fire dager etter at TV 2 hjelper deg smurte UV-krem i butikkene, var det fortsatt ikke vasket i flere butikker. Dårligst var det hos Rema 1000 og Extra.

Hos Extra var ikke vasket i fem av seks butikker etter 24 timer.

– Rutinene er veldig gode, men dessverre så viser undersøkelsen dere har gjort at noen av butikkene våre har en jobb å gjøre når det gjelder å bli flinkere til å følge de rutinene, sier kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen.

Kristiansen beklager og sier de tar resultatene på alvor, og at alle butikkene som er undersøkt er fulgt spesielt opp. I tillegg til at de følger opp hele driftsapparatet.

– Hvis vi sammen nå er flinke til å ta forholdsregler når vi går inn i butikken, så skal jeg love deg at vi skal bli mye flinkere til å holde de lovnadene vi har hatt når det gjelder å vaske og holde det ryddig i butikken, sier Kristiansen.

Slik er UV-krem-undersøkelsen gjort: TV 2 hjelper deg har sjekket om butikkene vasker kontaktpunktene i deres butikker. Dette ble gjort ved å bruke en UV-krem som kun er synlig ved bruk av UV-lys. UV-krem ble smurt på håndtaket til pizza-disken i totalt 18 butikker i fylkene Oslo, Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark. UV-krem ble smurt på i butikkene på en mandag, for deretter å bli kontrollert de neste dagene. Av 18 butikker var det kun vasket i 13 etter 24 timer. Etter fire dager var det fortsatt kremrester i åtte butikker: Rema 1000 Skarnes

Rema 1000 Hellerud

Rema 1000 Sande

Rema 1000 Vinjesgate

Extra Skarnes

Extra Holmestrand

Extra Slemdal

Kiwi Slemdal Undersøkelsen ble gjennomført i uke 27 og 32.

Hos Rema 1000 var det ingen butikker i TV 2 hjelper degs undersøkelse som hadde vasket etter 24 timer. I tillegg ble det funnet mer bakterier hos Rema 1000, enn hos de andre kjedene i undersøkelsen.

– Det er selvsagt ikke godt nok. Vi har gode renholdsrutiner i Rema 1000, her har det åpenbart vært svikt på gjennomføring av rutinene i de butikkene dere har besøkt, det beklager vi, sier kvalitetsdirektør i Rema 1000, Martina Rabsch.

Rabsch sier de vil følge opp alle butikkene med nedvask, i tillegg til at de innfører daglige innrapporteringer på at renholdet gjennomføres i henhold til rutinene.

– Ikke minst så håper vi at våre kunder går til sin kjøpmann hvis det er noe de ikke er fornøyd med, sier Rabsch.

Gode rutiner hos Kiwi

Kiwi var den kjeden som kom best ut i TV 2 hjelper degs undersøkelse. Kommunikasjonssjef i Kiwi, Kristine Aakvaag Arvin, sier de har hatt som hovedfokus å hindre smitte og sørge for trygge butikker.

- Vi har forsterket våre allerede gode renholdsrutiner, og er selvfølgelig glade for at Kiwi kommer best ut i denne undersøkelsen, sier Arvin.

Arvin sier de vil følge opp butikkene med avvik, og at de vil fortsette å minne alle butikkene på viktigheten av godt renhold.