«Jeg blir både svimmel og kvalm bare av tanken på å være i hans sted nå»

Er folkets dom over Petter Northug viktig? Nei, mener jeg. For Northug har det akkurat nå mindre betydning hvorvidt sponsorer bryter samarbeidet, eller om han «vinner meningsmålinger» og får støtte fra folket. I min verden virker det smått absurd å fokusere på disse temaene.

Petter Northug, en av landets aller største sportsstjerner gjennom tidene, står midt i en alvorlig, personlig krise. Da er verken sponsoravtaler eller dine og mine meninger om saken – og om Northug spesielt – vesentlig.

Petter Northugs problemer krever profesjonell hjelp, gode og nære støttespillere, en enorm egeninnsats, trolig en hel del tid og ditto tålmodighet?

Personlig håper jeg både Petter selv og hans nærmeste gir fullstendig blaffen i sponsorkontrakter, folkets dom, meningsbærere som meg og spekulasjoner omkring hans muligheter for å komme tilbake i «posisjon». For hva i alle dager betyr det egentlig? Popularitet, lukrative avtaler, gullmedaljer og heltedyrkelse gir åpenbart ikke noen snarvei til å mestre de utfordringene livet byr på.

Når stormkastene herjer som verst, kan du ikke bruke disse tingene til noe som helst. Nå må målet være noe helt annet enn å vinne en popularitetskonkurranse og opprettholde en suksess som businessmann. Et sted å starte kan handle om å klare å tilgi seg selv. Eller å ta et valg om å legge ned nødvendig innsats for å endre retning. Å finne ut hvem som er de menneskene som virkelig bryr seg. Hvem er dine venner? Hvem tør å si nei til deg? Personlig tror jeg ekte vennskap og de nære, tette relasjonene er det som vil bety mest. Og at hovedpersonen selv har et ønske om å ta imot hjelp.

Petter Northug er siktet for fartsovertredelse, kjøring i påvirker tilstand og oppbevaring av narkotika etter at han ble stoppet av politiet sist torsdag. Her med forsvarer Halvard Helle. Foto: Terje Pedersen

Det er her en sponsoravtale blir mindre viktig. Jeg klarer rett og slett ikke å engasjere meg i denne delen av debatten, fordi jeg er langt mer opptatt av hvordan det kommer til å gå med mennesket Petter Northug. Det er ikke synd på Petter hvis avtalene hans går i vasken.

Han er ikke noe offer, og alt som kommer nå er konsekvenser av valg han har tatt – eller standpunkt han ikke har tatt. Det som er synd, er hvis alle rundt han tar avstand fra han som person når han han i enkeltes øyne ikke har samme status lenger. Alle vil henge med en verdensmester, men hva skjer nå som han har feilet – igjen?

Medietrykket som treffer han er så massivt at ingen av oss kan forestille oss hvordan det er å stå i det. Kun noen ytterst få mennesker er i posisjon til å ane noe som helst om hvordan det oppleves. Jeg blir både svimmel og kvalm bare av tanken på å være i hans sted nå.

Jeg er opptatt av å bruke min stemme til å minne om at det en gang iblant kan være helt greit å ikke ønske å ytre en sterk mening om en sak eller om en person. Det kan i enkelte tilfeller være lurt å tenke seg om opptil flere ganger før man smeller til og setter fyr på debatten. Spesielt når man ikke er i posisjon til å vite særlig mye om hvor hardt presset vedkommende er. Det er det få av oss som vet i øyeblikket. Jeg vet det ikke …

Jeg håper Northug og hans nærmeste investerer tid i å bygge et lite, men solid lag. Som sammen kan bidra til at han holder hodet over vannet gjennom en svært tung periode og som er villige til å kjempe med han, men som samtidig våger å utfordre han å stille krav. Mennesker som ikke bryr seg om ærespriser, omdømmeanalyser, sponsing eller å sole seg i glansen av en superstjerne. Ingen av oss går gjennom livet uten å ha bruk for hjelp. De beste hjelperne er de som ser forbi berømmelsen, merittene, penger og suksess. De som ser DEG.