Champions League-sesongens ti beste mål: – Noen helt ekstreme

Kun én kamp gjenstår av den historisk lange Champions League-sesongen 2019/20.

Bayern München og PSG skal kjempe om retten til å kalle seg konger av Europa i den TV 2-sendte dysten fra Estádio da Luz i Lisboa.

ALLE ER KANDIDATER: Cristiano Ronaldo, Erling Braut Haaland og Lionel Messi har levert hver sin kandidat til sesongens mål i CL. Foto: Scanpix/montasje.

På veien mot triumf vil mesterne ha scoret flere mål enn de fleste, men vil de nødvendigvis ha scoret det aller vakreste?

I denne saken presenteres ti kandidater til sesongens vakreste mål i Champions League, og du er med på å bestemme hvem som vinner vår uhøytidelige kåring. Det gjøres via TV 2 Sportens app på din mobiltelefon.

– Noen av disse scoringene er helt ekstreme, og jeg må jo si at jeg har en personlig favoritt som jeg skal holde for meg selv enn så lenge. Men her er det volleyer, langskudd, dribleraid, innlegg og lagspill av ypperste klasse. Man blir glad av sånt, for det er jo det fotballen handler om. Nemlig å score mål, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

