Politiet har montert kameraer utenfor Hagens hus

Minst to kameraer er montert. De henger på hver sin side av garasjeportene. Dermed har de kontroll på inngangsdøra og gårdsplassen.

På porten utenfor gårdsplassen har politiet også stripset fast et skilt der det står at området er kameraovervåket. Tilsvarende skilt finnes også andre steder på tomten.

– Politiet kan bekrefte at vi i dag har vært i Sloraveien, og at det i den forbindelse er montert overvåkningskameraer. Dette gjør vi for å kunne ha oppsyn med eiendommen ettersom politiet har tatt den i beslag, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica i Øst politidistrikt til TV 2.

FLERE STEDER: Politiet har montert overvåkingskameraer flere steder på Hagen-ekteparets eiendom. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix FLERE STEDER: Politiet har montert overvåkingskameraer flere steder på Hagen-ekteparets eiendom. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix UTSTYR: Politiet hadde med seg minimalt med utstyr til Hagen-eiendommen mandag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix SPERRET AV: Eneboligen til ekteparet Hagen ligger fint til ved det idylliske Langvannet. Nå går det politisperring rundt hele boligen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Tidligere i sommer kjørte en beruset mann i 30-årene inn på eiendommen til den drapssiktede milliardæren. Tom Hagen selv har ikke vært i sitt eget hus siden han dro på jobb om morgenen den 28. april.

På veien dit ble han stoppet og pågrepet av politiets beredskapstropp.

Strid om huset

I lang tid har Hagen ønsket å flytte hjem til huset sitt, men det har politiet nektet ham. De ønsker å gjøre flere undersøkelser i Sloraveien 4, som de mener er åsted for et drap.

I forrige uke ble striden om huset behandlet i Nedre Romerike tingrett. Dommeren ga politiet medhold i å beslaglegge huset i tre måneder, frem til 13. november. Avgjørelsen er anket til Eidsivating lagmannsrett.

Advokat Svein Holden, Hagens forsvarer, har gitt uttrykk for at 70-åringen synes det er svært tungt ikke å få lov til å flytte hjem.

– Det er krevende for en godt voksen mann ikke å ha tilgang til egen bolig. Han er blitt godt kjent, og det er klart det er ekstra belastende å ikke kunne søke tilflukt i sitt eget hjem, sa Holden til TV 2 torsdag.

Nye undersøkelser

Under rettsmøtet fikk pressen kun være til stede under en begrenset del av forklaringen til Kripos-etterforsker Christer Svane Andersson. Han forklarte at politiet kun har vært inne i Sloraveien 4 ved to anledninger siden starten av juni.

Samtidig forklarte han at det krimtekniske arbeidet pågår hver eneste dag, men at det fysiske arbeidet i Sloraveien 4 begrenses til et minimum for å hindre at mulige spor blir ødelagt.

Etterforskeren kunne ikke gå inn på videre planer for nye tekniske undersøkelser for åpen rett, av hensyn til etterforskningen. Han bekreftet at det er planlagt en ny undersøkelse i Sloraveien som trolig vil finne sted denne uken.

– Vi håper å være ferdig i løpet av et par dager. Det planlegges fremdeles. Det er litt vanskelig å si hvor omfattende det blir, sa Andersson.