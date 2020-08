Elbilen I-Pace har gitt Jaguar en voldsom opptur i det norske markedet. Her var Jaguar svært tidlig ute med elektrisk SUV – det passet det norske markedet perfekt.

I år har det imidlertid bremset opp. Det ble heller ikke bedre da Jaguar tidligere i sommer annonserte en solid prisoppgang på I-Pace. Da økte fra-prisen med hele 100.000.

Når den i tillegg har fått tøffe konkurrenter ( og flere er på gang), var dette dårlige nyheter for salget av I-Pace i Norge.

Starter på 599.900,-

Nå kommer imidlertid importøren med en nyhet som kan komme til å endre mye på dette.

De lanserer nemlig en ny spesialutgave av I-Pace, kalt EV320. Denne skal være utviklet spesielt for kunder i Europa og Norge er et av få utvalgte land bilen skal selges i.

"Samme bil, samme rekkevidde, lavere pris". Slik innleder Jaguar pressemeldingen om den nye modellen.

Her er startprisen 599.900 kroner. Toppmodellen I-Pace SE Sport har kampanjepris på 699.900 kroner. Dette er hele 109.000 kroner under dagens EV400.

Jaguar I-Pace er bilen som for første gang har gjort Jaguar til et volummerke i Norge.

Nytt utstyr

Batteripakken er den samme, men 320 har færre hestekrefter, 320 står for nettopp 320 hestekrefter. Det gjør også at bilen blir noe tregere fra 0-100 km/t.

Med 400 hestekrefter gjør I-Pace øvelsen på 4,8 sekunder. 320-utgaven bruker 6,4 sekunder. Firehjulstrekk er fortsatt standard og rekkevidden er offisielt oppgitt til 470 kilometer.

Vilde Riise er PR- og kommunikasjonsansvarlig for Jaguar Land Rover Norge.

– Vi har justert prisen, og samtidig inkludert nyheter fra I-PACE 21MY (fra modellår 2021, red. anm.) som tredelt baksete, det nye Pivi- Pro infotainmentsystemet, forbedret oppdateringssystem og nytt 3D-kamera, sier Vilde Riise som er PR- og kommunikasjonsansvarlig hos importøren Jaguar Land Rover Norge.

Designet er karakteristisk, I-Pace skiller seg fra det meste annet på veiene.

Får biler i oktober

– Når får de som bestiller nå bilene sine?

– Vi forventer å få de de første bilene allerede i oktober, og har stor tro på at denne modellen vil kunne dekke det helelektriske behovet for de kundene som har vurdert å kjøpe I-Pace tidligere. Dette er samme bil, bare billigere, sier Riise.

Den nye spesialmodellen vil for øvrig være tilgjengelig for bestilling i en begrenset periode. Kundene kan velge mellom flere lakkfarger, et nytt Bright Pack-alternativ, som vil være tilgjengelig på alle modeller av I-PACE: EV320 og EV400 i S, SE og HMS spesifikasjoner.

Alle modeller leveres nå med PM2.5-filtrering spesielt utviklet for å fange opp ultrafine luftbårne partikler og allergener. I-PACE kan også starte luftfiltreringen før avreise.

