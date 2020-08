Bloggerne-profil fikk drapstrusler fra klassekamerater

I midten av august var små og store tilbake på skolebenken. Noen hadde sin aller første skoledag, mens andre endelig startet på utdanningen de har jobbet for i mange år.

Bloggerne-profilene Martine Lunde (24) og Iselin Guttormsen (32) mimrer tilbake til da de første gang satte beina sine i et klasserom.

32-åringen er nest eldst av fire søsken. Bortsett fra første skoledag, gikk hun som regel alltid i arvet klær fra storebroren. Det gikk ikke ubemerket hen, og i 5. klasse startet mobbingen. Hun hadde nettopp byttet skole fra Konnerud skole til Danvik skole i Drammen.

FØRSTE SKOLEDAG: Iselin husker godt sin første skoledag. Her iført en hvit kjole og blå hatt. Foto: Privat

– Det var en stor sorg. På Konnerud var det mye natur og vi lekte masse ute, også kom vi til Danvik der det var masse asfalt og veldig nakent. De kule «kidsa» i byen syntes sikkert jeg så ut som en bondeknøl som kom i arveklær, så det var en ganske tøff overgang, sier hun til God morgen Norge, og fortsetter:

– De gjorde narr av meg og lurte på om jeg var fargeblind siden jeg hadde så mange stygge farger. Så årene på Danvik skole var ikke like greie.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Utsatt for trusler

Iselin valgte å henge mest med guttene i klassen de senere årene. Også det ble det sjalusi av.

– Gutter er så ukompliserte. Men jeg ble da en trussel for jentene fordi jeg hang med dem, minnes influenseren.

STOLT 1. KLASSING: Martine minnes at hun startet på skolen sammen med barndomskjæresten og mange gode venninner. Foto: Privat

24-åringen på sin side har stort sett bare fine minner fra barneskolen og ungdomsskolen. Det var først da hun startet på videregående at dette skulle forandre seg.

– Nå som jeg ser tilbake på det tenker jeg at det var mest sannsynlig sjalusi, men da var det veldig tøft for det var drapstrusler gjennom anonyme apper. Det var stygge meldinger og telefonsamtaler om at jeg måtte passe meg når jeg skulle på skolen. Det var mye sånne ting og typisk «jentedrama», forteller Martine til God morgen Norge.

På denne tiden hadde Martine begynt å opparbeide seg en større følgerskare på Instagram. Hun tror at det muligens var bakgrunnen for drapstruslene.

– Jeg klarer ikke helt å forstå hvorfor selv, for jeg kjente ikke disse personene og jeg vet ikke hvem som sendte disse meldingene den dag i dag, så det er jo litt ekkelt å tenke på.

Synes synd på den yngre generasjonen

Hadde noe lignende skjedd i dag, er Martine ganske sikker på at hun hadde taklet situasjonen ganske annerledes.

– Men når man skal begynne på videregående er man ikke alltid så selvsikker, men hvis det hadde vært i dag, ja da skulle dem fått høre det!

Bloggerne-profilene tror begge at det dog er mye vanskeligere å være ung i dag.

– Du får så mange inntrykk og blir påvirket av så mange ulike faktorer, som sosiale medier og at alt er så lett tilgjengelig. Du får prakka på deg skjønnhetsidealer, mote og klær hver eneste dag. Jeg synes synd på den yngre generasjonen, for de blir utsatt for ganske mye påvirkningskraft som ikke vi hadde når vi var unge, forteller Iselin.