Politiet advarer mot onani-utpressing

Politiets nettpatrulje i Øst politidistrikt går ut for å advare mot det de frykter skal bli en oppblomstring av forsøk på utpressing.

– Vi ser en trend hvor særlig unge menn på dating-nettsteder blir lurt, forteller politioverbetjent Jostein Dammyr, som er fagansvarlig på Nettpatruljen i Øst politidistrikt.

Politiet har den siste tiden fått flere henvendelser fra menn som har blitt presset for penger etter å ha kommet i kontakt med det som tilsynelatende er en ung kvinne på nettsteder som Chatroulette, Omegle eller C-date.

– De begynner å prate med hverandre. Det blir en god tone, og de går så over til Skype for å snakke privat. Det ender med at de to har såkalt cyber-sex, hvor begge onanerer foran kamera, sier Dammyr.

Ikke betal

Ifølge mennene som nylig har tatt kontakt med politiet, utførte begge parter seksuelle handlinger med seg selv under videosamtalen. Men det mennene ikke visste, var at utpresseren tok opptak av alt som skjedde.

– Utpresseren sender videoen til ham og truer med å sende den til hans venner og familie. Han får beskjed om at hun vil publisere den dersom han ikke sender penger.

I tilfellene politiet har fått melding om den siste tiden, har utpresseren krevd 10.000 kroner for å ikke publisere videoen.

– Erfaringer fra tidligere tilsier imidlertid at utpresseren ikke vil gi seg, selv om du betaler. Du har aldri noen garanti for at vedkommende sletter videoen. Dersom du betaler, er det stor sannsynlighet for du bare må betale mer og mer. Kanskje prøver de seg igjen etter et år, sier Dammyr.

Snakket norsk

Det er som regel unge menn som varsler politiet om at de har blitt lurt på denne måten. Under videosamtalene har utpresseren tilsynelatende vært en kvinne, men politiet vet ikke hvem som egentlig står bak.

– I tidligere saker har det noen ganger vært ferdiginnspilte klipp med kvinner som utpresseren har utgitt seg for å være. I sakene vi har fått inn nå, påstår de fornærmede at de fikk inntrykk av at det var en ekte person som skypet med dem, sier Dammyr, og fortsetter:

– Vi er tidlig i etterforskningen, og har per nå ingen mistenkte. Det blir spennende å se om etterforskningen ender opp i Norge. Det har blitt kommunisert på norsk under videosamtalene.

På Facebook skriver Nettpatruljen at det man ser på slike videosamtaler ofte er et konstruert videoklipp som blir styrt av en tredjeperson.

«De som står bak er trolig organiserte kriminelle grupper. De holder til i land med fattigdom. De jobber fra det som minner om kundesentre. De presser penger av personer både i hjemlandet og i andre land», skriver politiet.

Mistenker mørketall

Politiet ser nå en stigende trend i denne typen kriminalitet, men tror også det er mange tilfeller de aldri får vite om.

– Det kan være mye skam forbundet med slike saker. Vi antar det er store mørketall, siden dette er en type kriminalitet som ofte ikke blir meldt til politiet.

– Hvordan skal man unngå å havne i en situasjon hvor man blir presset for penger?

– Det kjedelige rådet er å ikke eksponere seg for folk du ikke kjenner på internett. Du vet aldri hvem som befinner seg i den andre enden og hvilke hensikter de har, sier Dammyr.