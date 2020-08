Oppgjør med «SKAM»-exiten: – Det var mange som var i mot det

GOD KVELD NORGE (TV 2): Skuespiller og artist Thomas Hayes (23) har laget låt der han tar et oppgjør med SKAM-stempelet.

Nå er Hayes ute med ny musikk og låta «Who Am I»

Se Norgespremiere på Hayes' video lenger nede i saken.

– Folk kjenner meg stort sett fra TV. Denne låta handler mer om hvem jeg er bak skjermen, forteller han.

Hayes forteller at SKAM-stempelet ofte henger igjen og at han nå ønsker å finne ut hvem han er uten dette.

– Folk kjenner meg mest fra SKAM, og det er ikke så rart. Jeg er veldig takknemlig for det springbrettet og kick-starten det var på karrièren, forteller han.

En tøft valg

Etter to sesonger som karakteren «William» i «SKAM», valgte Thomas Hayes å slutte i NRK-serien, noe som skapte store overskrifter.

– Det var et valg jeg tok helt selv. Jeg fikk blod på tann etter to sesonger med SKAM og ville utforske andre muligheter, sier han.

Nå forteller han at det ikke var et lett valg, og at det var mange som hadde en mening om hva han skulle gjøre.

– Det var et tøft valg og det var mange som var i mot det, men jeg er glad for at jeg gjorde det, forteller han.

I sesong fire fikk vi derimot et gjensyn med den populære badboy-karakteren og i ettertid har 23-åringen blant annet spilt i serien «Han heter ikke William», i tillegg til å ha en rolle i TV3-serien «Elven»

– Jeg kastet meg jo ut i en ny serie, forteller han.

Ser fremover

I august 2019 debuterte Thomas Hayes som musikkprodusent under artistnavnet HAYES, og siden da har skuespillerkarrieren vært litt på hold og fokus vært på å utvikle seg som artist.

– Jeg er absolutt ikke ferdig med skuespill, men jeg liker å fokusere på en ting av gangen, og nå er det musikken, sier han og legger til;

– Nå skal jeg bruke tiden videre til å lære meg faget og utvikle meg mer musikalsk.