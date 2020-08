Har gjort utskiftninger i Skal vi danse-staben – fem nye dansere inn

Fem nye fjes dukker opp på TV-skjermen under høstens sesong av Skal vi danse.

Mandag denne uken ble det klart hvilke tolv kjendiser som skal svinge seg på parketten i årets Skal vi danse. Denne sesongen er det imidlertid ikke bare kjendisene som deltar for første gang, det er nemlig også gjort større utskiftninger i proffdanser-staben.

Her er årets dansepar Marte Bratberg – Benjamin Jayakoddy Synnøve Skarbø – Santino Mirenna Agnete Husebye – Bjørn Wettre Holthe Siri Kristiansen – Tarjei Svalastog Kristin Gjelsvik – Catalin Mihu Birgit Skarstein – Philip Raabe Nate Kahungu – Helene Spilling Øystein Paul Lihaug Solberg – Maria Lie Ramella Michael Andreassen – Ewa Trela Andreas Wahl – Mai Mentzoni Fred Buljo – Lillian Aasebø Thomas Alsgaard – Rikke Lund

Hele fem av de tolv som skal gjøre Bambi på glattisen til en habil danseløve er ferske på Skal vi danse-parketten.

De sju resterende proffdanserne kjenner vi fra før, nemlig Benjamin Jayakoddy, Santino Mirenna, Bjørn Holthe, Ewa Trela, Mai Mentzoni, Lillian Aasebø og Rikke Lund.

Det ser dog ut til at også nykommernes dansepartnere er i gode hender, for merittlistene er det ingenting å si på.

Et friskt pust

En av dem er Maria Lie Ramella (24). 24-åringen fra Drammen har danset siden hun var fire år, er ti ganger norgesmester og har deltatt i intet mindre enn til sammen 16 europa- og verdensmesterskap, samt en mengde internasjonale konkurranser.

Akkurat idet TV2.no slår på tråden til 24-åringen er hun på vei inn til første dansetrening med Ex on the Beach-profil Øystein Lihaug Solberg (24).

DANSEPARTNERE: Maria Lie Ramella skal danse med Ex on the Beach-profil Øystein Lihaug Solberg i høstens sesong av Skal vi danse. Foto: Privat

– Jeg gleder meg veldig, sier Lie Ramella entusiastisk.



– Jeg håper jeg kan bidra inn med gode danseferdigheter, nye ideer rundt koreografi, samt nye måter å lære bort dans på. Jeg har trent en del i utlandet, så det kan jo hende at noe av det jeg gjør kan oppfattes som et friskt pust, fortsetter hun.

Konkurrerende partnere

Ja, og en annen ting som kan være verdt å nevne, er at hun og Catalin Andrei Mihu (26), som har vært dansepartnere siden 2012, nå blir konkurrenter i Skal vi danse. Han avfeier dog at konkurranseinstinktet vil slå inn når de nå skal danse mot hverandre.

– Er det noen jeg unner å vinne over meg, så er det Maria, sier Mihu kontant.

BYTTER PARTNER: Catalin Andrei Mihu danser til vanlig med Lie Ramella. Nå skal han danse med influenser Kristin Gjelsvik. Foto: Privat

26-åringen har danset i 18 år og er opprinnelig fra Romania. I hjemlandet vant Mihu flere nasjonale konkurranser, og var rangert som nummer tre på landsbasis.

I 2012 flyttet han imidlertid til Norge for å satse større, og siden den gang har han som nevnt hatt stor suksess sammen med dansepartner Lie Ramella i både nasjonale og internasjonale mesterskap. Han har også trent to par til seier i norgesmesterskap.

Nå har han tenkt å ta blogger og influenser Kristin Gjelsvik (33) helt til topps i Skal vi danse.

– Hun sa til meg at hun aldri har danset før, men hun har talent og er veldig motivert. Hun trener hele tiden og har stor respekt for det jeg gjør og sier til henne, bedyrer han.

Yngst blant proffene

Svenske Philip Raabe (20) har danset siden han var litt over fem år, og er sesongens yngste blant proffene. Raabe kan skilte med fire VM, to EM og flere finaler i Svenska Mesterskapen i dans på elitenivå.

20-åringen ga seg som aktiv danser like før jul, men da han fikk tilbud om å være med i Skal vi danse-sirkuset, var svaret et rungende «ja!».

DANSEGLEDE: Philip Raabe og Birgit Skarstein vil spre glede på parketten i høst. Foto: Privat

– Årsaken til at jeg i det hele tatt begynte å danse var at jeg så på «Let's dance» da jeg var liten, som da er Sveriges versjon av Skal vi danse. Derfor tenkte jeg at det var ypperlig å avslutte karrièren samme sted som den startet, sier Raabe blidt.

Han skal danse med Paralympics-utøver Birgit Skarstein (31), tidenes første Skal vi danse-deltaker i rullestol, og kan fortelle at de er godt i gang med treningen.

– Det er første gang jeg underviser noen i rullestol, men selv om vi har litt utfordringer her og der går det veldig bra, sier han og legger til:

– Alle kan danse, uansett hva! Det mange kanskje glemmer, er at dans ikke bare er en sport, men at dansen skal spre glede – det skal være gøy, avslutter Raabe.

– Et eventyr

Helene Spilling (24) har danset halve livet og hittil har 24-åringen fra Gjerdrum 23 NM-medaljer, hvorav 17 av dem er gull. Hun er regjerende norgesmester og har vært norgesmester åtte år på rad i standarddans. I 2017 fikk hun også kongepokalen. Ellers har Spilling deltatt i flerfoldige internasjonale mesterskap, hvor ett av dem innebar å bli nordeuropeisk mester i standard i 2018.

FRA VILNIUS TIL SKAL VI DANSE: Helene Spilling er klar for ny dansepartner og nye utfordringer på parketten. Foto: Privat

Frem til nå nylig bodde hun i Vilnius og trente med den litauiske dansepartneren, men da samarbeidet deres tok slutt, var Skal vi danse midt i blinken.

– Da jeg plutselig ikke hadde noen dansepartner mer, fikk jeg en litt ufrivillig pause fra karrièren. Samtidig, så er det jo heller ikke så mye annet som skjer nå, på grunn av koronapandemien, så da hørtes Skal vi danse ut som et morsomt eventyr å ta del i, sier hun blidt.

Spilling skal danse med Love Island- og God kveld Norge-profil Nate Kahungu (23). Paret skal danse salsa som første dans, og det tror Spilling at dansepartneren skal klare utmerket. Det er likevel noe hun er spent på om 23-åringen vil takle like godt.

– Nate har allerede en del rytme og hofter inne, og salsa ligger ganske tett opptil hans dansestil. Standarddans derimot, det kan nok bli litt vanskeligere for ham. Det krever litt mer disiplin, sier hun og humrer.

Vil lage show

Tarjei Svalastog (22) fra Kristiansand har danset siden han var seks år gammel. Før han ga seg som profesjonell danser i januar hadde han hanket inn fire NM-gull i aldersbestemte klasser i latin og blitt nummer fire med dansepartneren i nordeuropeisk mesterskap.

PÅ TRENING: Siri Kristiansen og Tarjei Svalastog er godt i gang med treningen. Foto: Privat

22-åringen er overhodet ikke i tvil om hva som fristet med Skal vi danse.

– Jeg elsker å koreografere danser! Det er det morsomste med sporten synes jeg – å lage kule koreografier og et heidundrende show. Dessuten liker jeg utfordringen med å lære opp noen i noe som de aldri har prøvd før, sier han.

Svalastog skal danse med radioprogramleder Siri Kristiansen (42), og foreløpig har han bare gode ting å si om dansepartneren.

– Jeg må si at jeg er positivt overrasket. Hun står på som bare det, så dette kommer hun til å få til! Men det vil krever tålmodighet, tid, terping, terping og terping. Jeg må jo være ærlig å si at hun har en utfordring foran seg, sier han og humrer.

Se premieren av Skal vi danse lørdag 5. september på TV 2 og TV 2 Sumo.