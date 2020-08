– Jeg er den beste til å lede Venstre

På Venstres landsmøte 26. og 27. september skal partiet velge ny leder etter Trine Skei Grande. Hittil er det to stykker som har sagt at de gjerne vil ha jobben. Det er Sveinung Rotevatn og Abid Raja. Men også to kvinner er med i kampen om ledervervet, nemlig Iselin Nybø og Guri Melby. Alle fire er i dag medlemmer av regjeringen. Valgkomiteen i partiet har fått frist til 28 august med å komme med sin innstilling.

Hvis de ikke blir enige om en lederkandidat vil det hele avgjøres i en kampvotering på landsmøtet.

Valgkamp

Og når Raja møter TV 2 på Karl Johansgate i Oslo har han NRK på slep. For nå handler det om å drive valgkamp for sitt eget kandidatur, og da er det viktig å være til stede, i alle kanaler.

Nedover Oslos paradegate stopper han og tar selfier med folk han møter, han hilser til høyre og venstre, og småsnakker med både unge og gamle, mens både TV 2 og NRK filmer han.

Og Raja sier rett ut at han mener han er den som er best i stand til å vinne flere velgere for Venstre.

– Jeg tror jeg har noen kvaliteter som kan bidra til å begeistre både venstrefolk og velgerne. Jeg vil skape samhold og felleskap i dette landet, sier han.

Hvilke kvaliteter det er som gjør han til den beste lederen svarer han ikke konkret på. Men han snakker om evnen til å skape begeistring og at han innehar mye energi, som viktige egenskaper.

Bedre enn andre

– Jeg har en iboende energi i meg som forhåpentligvis er god. Nå har jeg vært på turné i Norge gjennom hele sommeren, jeg har hatt godt av det, har lært veldig mye, fått nye impulser og truffet mange folk.

– Så du har ikke drevet valgkamp for deg selv som ny Venstre-leder gjennom denne turnéen?

– Jeg har besøkt mine kulturinstitusjoner og forhåpentligvis har de som har møtt meg sittet igjen med et godt inntrykk av Venstre. Det er det dette egentlig handler om, sier Raja.

Venstre ligger under sperregrensa på meningsmålingene. Den viktigste jobben for en ny partileder blir derfor å bidra til å løfte partiet over 4 prosent. Abid Raja sier rett ut at å bygge dette prosjektet, å gjenskape Venstre, vil han klare bedre enn andre.

- Jeg tror at når vi får vist dette prosjektet til velgerne så kommer de til å stemme på oss. Og jeg tror jeg er i stand til å vise fram dette prosjektet på en bedre måte enn andre, avslutter en selvsikker kulturminister.