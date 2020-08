– Bra han blir tatt før det går galt

Skilegenden Thomas Alsgaard (48) og P4s Michael Andreassen er begge med i årets utgave av «Skal vi danse». Mandag ble de intervjuet om Petter Northug-siktelsen.

Åpen om rusproblemer

Andreassen har selv vært åpen om at han har et alkoholproblem. Han sier at Northug trenger hjelp, spesielt med tanke på at dette ikker første gang han blir stanset av politiet i ruspåvirket tilstand.

– Hvis du blir tatt flere ganger, så klarer du ikke å la være å kjøre bil i en tilstand du vet du ikke burde kjøre bil i.

Han håper at Northug får hjelp, og sier det aller viktigste er at han selv har lyst på hjelp.

– Handlingen tar politiet og domstolene seg av. Det er de som dømmer. Jeg håper han får riktig hjelp.

Heldig

Alsgaard håper også at Northug får støtte i tiden fremover.

– Jeg syns det er veldig trist. Han kan bedre enn det her, og fortjener bedre enn det her.

48-åringen håper Northug har riktige folk rundt seg.

– Det er mengder med ja-mennesker som kanskje pusher han i feil retninger. Han trenger hjelp og noen rundt seg til å sette grenser. Det håper jeg han får nå.

Alsgaard er helt sikker på at det kommer til å gå bra med Northug på sikt.

STØTTE: Sauvik sender varme tanker til Northug på Instagram. Foto: Skjermdump

– På et vis er det bra at han blir tatt før det går galt. Han var på mange vis veldig heldig.

– Elsker deg

Artist Øyvind «Vinni» Sauvik (44) kom også med en støtteerklæring til Northug i helgen.

Han delte en avisoverskrift der Abid Raja har sagt at Northugs oppførsel ikke er «noe man kan elske».

Sauvik svarte følgende i en story på Instagram:

– Mange av oss er fullt i stand til å elske deg, også når du driter deg ut.

Sauvik har ikke besvart TV 2s henvendelser mandag formiddag.