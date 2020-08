Eksperter: Dette er straffen Northug kan vente seg

Da Petter Northug kjørte i fylla og kolliderte i 2014, slapp han å sone i fengsel. Nå mener flere juseksperter at 34-åringen kan ligge an til å havne bak lås og slå.

Mandag ble det kjent at den tidligere langrennsløperen er siktet for råkjøring, ruspåvirket kjøring og for oppbevaring av narkotika.

Ifølge politiet ble Northug målt til 168 kilometer i timen i 110-sonen. Han har erkjent at politiet fant en mindre mengde kokain hjemme hos ham.

Samtidig er det ukjent hvordan skistjernen stiller seg til de ulike siktelsene. Han er ennå ikke avhørt.

Domfelt tidligere

Hvor ruset Northug eventuelt var da han kjørte hjem fra en sommerskiskole for barn, er fortsatt ukjent. Ifølge politiet kan det ta noen uker før resultatene av blodprøven blir klar.

– Om han var ruspåvirket, og eventuelt hvor ruspåvirket han var, har mye å si for hvilken straff han kan vente seg, sier Rune Bård Hansen, som er dommer i Agder lagmannsrett.

I 2014 ble Petter Northug dømt etter å ha kjørt og kollidert med en promille på 1,65. Da ble han dømt til 50 dagers fengsel, men han sonet straffen med fotlenke.

Lagdommeren er klar på at 2014-dommen vil være straffeskjerpende hvis han stilles for retten på nytt.

Tror han må sone

Hansen sier at denne typen lovbrudd er relativt vanlige i samfunnet.

– Slik jeg ser det, ligger det an til å bli en ubetinget fengselsdom av en viss lengde, men det er vanskelig å si noe om hvor lang den eventuelt vil bli.

Hansen understreker at det «trolig er snakk om måneder».

– Hva er det mest alvorlige forholdet, slik du ser det?

– Som dommer vil jeg si at det er den høye farta, eventuelt kombinert med ruskjøring, fordi man setter andre personer i stor fare.

Forsvarer: – Kan unngå fengsel

Forsvarsadvokat Øyvind Bratlien mener at det er mulig å se for seg en betinget straff for Northug, altså at han slipper å sone i fengsel.

– Det vil avhenge av eventuell rusgrad og mengden kokain som ble beslaglagt, men ut fra opplysningene vi så langt kjenner, vil det være mulig å unngå soning i fengsel.

FORSVARER: Advokat Øyvind Bratlien tror Petter Northug kan slippe ubetinget fengsel. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

– Tapet av førerretten vil imidlertid bli av lengre varighet. Farten alene tilsier et tap på 9-12 måneder, ifølge Bratlien.

Hans advokatkollega Mette Yvonne Larsen sier at hun har vondt for å tro at Northug ikke blir idømt ubetinget fengsel og en større bot.

– Jeg kan ikke uttale meg om den eventuelle ruspåvirkede kjøringen fordi den ikke er dokumentert, men hvis han var ruset, så går det an å få et program mot ruspåvirket kjøring som alternativ til ubetinget fengsel, sier Larsen.

Hun mener at fartsovertredelsen «ligger helt opp mot hva som kvalifiserer til ubetinget fengsel».

– Alvorlig forbrytelse mot folk

Når det gjelder besittelse av narkotika, er det ifølge Larsen normalt å bli siktet for brudd på legemiddelloven dersom man har mindre enn to brukerdoser, mens man som regel får ubetinget fengsel dersom man har mer enn 50 gram kokain.

– Men det mest alvorlige er den høye farten, eventuelt kombinert med rus. Det er en alvorlig forbrytelse mot folk fordi man setter andre personer i stor fare, sier Larsen.

TROR DET BLIR FENGSEL: Advokat Mette Yvonne Larsen sier at hun har vondt for å se for seg at Petter Northug ikke dømmes til ubetinget fengsel. Foto: Terje Bendiksby / NTB Scanpix

Også Anett Osnes Fause, som er advokat i Advokatfirmaet Drechsler og har doktorgrad i straffeprosess, mener det er sannsynlig at Northug må sone i fengsel.

– Straffeutmålingen er en helthetsvurdering, og det er mange ting jeg ikke har oversikt over i denne saken, men allerede ved 168 kilometer i timen er vi trolig over grensa der det normalt idømmes ubetinget fengsel, sier hun til TV 2.

Hun poengterer også at Northugs dom fra 2014 skal telle som et straffeskjerpende moment når en domstol skal vurdere saken.

Klar for å ta straffen

Strafferettsadovkat Stian Mæland mener at Northugs erkjennelse og samarbeidsvilje med politiet kan gjøre at han slipper fengsel.

TROR HAN KAN SLIPPE: Stian Mæland tror at samarbeidsvilje kan gi Northug strafferabatt nok til at han slipper ubetinget fengsel. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB Scanpix

– Det vil kunne bidra til at han får samfunnsstraff i stedet for fengselsstraff, som kanskje vil være normalstraffen i en slik sak.

Petter Northugs forsvarer, advokat Halvard Helle, har følgende kommentar til hvorvidt klienten er beredt på å måtte sone i fengsel:

– Jeg minner om at det er de ordinære domstoler som skal ta stilling til straffen i en sak som dette her. Det er ikke eksperter eller omverdenen for øvrig.

– Men er han forberedt på at dette kan ende med en ubetinget dom?

– Han har på Facebook og Instagram skrevet at han tar den straffen han får.