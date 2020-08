En mann i 50-årene bosatt i Oslo er siktet for å ha gitt informasjon til en fremmed stat. Mannen norsk statsborger, men er født i utlandet.

Siktelsen omhandler straffelovens paragraf 123 og 124, om avsløring og grov avsløring av statshemmeligheter.

Dreier det seg om en grov avsløring av en statshemmelighet, innebærer det en straff med fengsel inntil 15 år.

Tidligere leder av etterretningsgruppen E 14, Ola Kaldager, kaller det et skup hvis mannen blir varetektsfengslet mandag ettermiddag.

– Dette er en fjær i hatten for en god sikkerhetstjeneste hvis han blir fengslet, sier Kaldager til TV 2.

Han sier at det ikke har vært denne typen spionsaker i Norge med tyngde siden politikeren og embetsmannen Arne Treholt ble pågrepet og siktet for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak i 1984.

– Det stilles store krav til bevis for å få noen varetektsfengslet, men jeg vil tro at når PST først går til arrestasjon og fremstiller mannen for varetekt, har de noe å legge på bordet, sier den tidligere etterretningssjefen.

Spionasje hele tiden

Kaldager sier at det foregår spionasje i samfunnet hele tiden på mange plan.

Han sier at i dag foregår mye av spionasjen elektronisk, som blant annet gjør at man kan sitte i andre land og spionere, som mange hackere gjør.

At mye foregår elektronisk, gjør at det også kan være vanskelig å ta folk også.

– Man kan imidlertid ikke lese hva som er i hodet på folk, og den type etterretning er den vanskelige biten, for det er krevende. Da må man over lang tid skaffe informasjon og bevis, for eksempel at man ser en person overlevere ting til en annen, sier Kaldager.

– Hva slags motivasjon har en person av å gi informasjon til en annen stat?

– Den staten mannen skal ha gjort dette for, kan ha jobbet med han over lang tid, gitt han ubetydelige summer, også baller det på seg, og så har de til slutt fått taket på ballene hans, for å si det sånn. Når de sier hopp, så hopper han, sier den tidligere etterretningslederen.

Våpenteknologi og forskning

Kaldager sier at andre stater jobber mot personer som har tilgang til sensitiv informasjon.

Han sier at andre etterretningsorganisasjoner speider etter hvem de kan verve, såkalt talentspeiding.

– Hva er det Norge har som kan være av interesse for andre land?

– Det førte jeg tenker på, er våpenteknologi, hvor Norge er ganske avanserte. Også er det forskning og forskning som er relatert til Forsvaret, som kan være sensitive ting, sier han.

Fengsling

Mannen som er siktet, framstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett klokken 15 mandag.

Om forholdet skal anses som grovt, må gjerningspersonen enten være medlem av regjeringen, Stortinget eller Høyesterett eller tilhører landets øverste sivile eller militære ledelse, hemmeligheten må være betrodd gjerningspersonen i tjeneste eller arbeid, hemmeligheten må være avslørt til en fremmed stat eller en terrororganisasjon, eller hemmeligheten må ha forvoldt betydelig skade, heter det i straffeloven.

Den siktede mannens forsvarer, Marianne Darre-Næss, har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelser.